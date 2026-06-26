Украину на выходных накроет жара до +36: где будут самые высокие температуры. Карта

В выходные дни Украину охватит сильная жара, которая в отдельных регионах достигнет +36 °C. После относительно комфортной субботы страна резко перейдет в режим настоящего летнего перегрева.

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Самые высокие температуры ожидаются на западе и в центре страны. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды на субботу, 27 июня

В субботу по всей Украине сохранится теплая летняя погода с переменной облачностью и без значительных осадков.

На западе будет теплее всего. Во Львове, Ивано-Франковске и Ровно ожидается +30…+32 °C, в Ужгороде – до +33 °C. Преимущественно солнечно, с небольшой облачностью.

На севере и в центре температура будет более комфортной. В Киеве и Житомире прогнозируют +27…+29 °C, в Чернигове – +25…+27 °C, в Сумах – +23…+25 °C. В Виннице и Кропивницком воздух прогреется до +27…+30°C.

На юге и востоке сохранится более мягкая погода: в Одессе, Днепре и Запорожье ожидается +25…+27 °C, в Николаеве – до +29 °C. На востоке (Харьков, Донецк, Луганск) – +22…+26 °C.

Прогноз погоды на воскресенье, 28 июня

В воскресенье в Украину придет настоящая волна жары, которая охватит почти всю территорию страны.

На западе температура резко повысится. Во Львове, Луцке и Ровно ожидается +33…+35 °C, а в Ивано-Франковске и Ужгороде – до +34…+36 °C. Преимущественно ясно и солнечно.

В центральных и северных областях также станет значительно жарче. В Киеве прогнозируют +33…+35 °C, в Житомире – +32…+34 °C, в Виннице – до +36 °C. В Чернигове и Сумах температура поднимется до +26…+31 °C.

На юге и востоке жара также усилится. В Николаеве ожидается +31…+33 °C, в Херсоне – +30…+32 °C, в Днепре и Запорожье – +29…+31 °C. В Одессе будет немного прохладнее из-за морского бриза – +27…+29°C.

Как сообщал OBOZ.UA, мощная волна жары обрушилась на юг Европы, приведя к первым смертельным случаям и серьезным перебоям в работе критически важной инфраструктуры. В Италии за последние сутки от последствий аномально высоких температур погибли пять человек, тогда как в Испании всего за четыре дня зафиксировали более двухсот преждевременных смертей, связанных с жарой.

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