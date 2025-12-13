Украину 14 декабря накроет мокрый снег: где стоит быть осторожными на дорогах из-за гололеда. Карта

Погода в последний день недели в Украине будет облачной. Небольшой мокрый снег и дождь в ночь на воскресенье, 14 декабря, пройдут в большинстве западных, северных областей; днем по всей стране (кроме востока) – умеренные осадки.

В северных, центральных, южных областях – гололед и гололедица, а также налипание мокрого снега. Об этом предупредили синоптики Украинского гидрометеорологического центра на своем сайте.

Ветер будет преимущественно южным (с переходом на северо-западный), 7-12 метров в секунду. Но днем на западе страны ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура ночью может быть морозной, от -1 до -6. Днем – от +1 до -4. Исключение: Одесская область (от +8 до +3) и западные регионы (от +3 до -2 ночью и от +6 до +1 днем).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

14 декабря ночью на Житомирщине и Киевщине на дорогах будет гололедица.

Днем в северных, центральных, в большинстве южных областей – налипание мокрого снега и гололедица.

В Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях – гололед.

В связи с этим в УкрГМЦ объявили I (желтый) уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – не исключают эксперты.

