Украинцы учат американских военных методам ведения дроновой войны – AP

Военные США проводят в Германии ежегодные армейские учения, направленные на внедрение опыта использования беспилотников, полученного от украинских сил. В распоряжение учебного подразделения передано около 1900 дронов.

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В учениях принимают участие около десятка украинских военнослужащих, которые консультируют американских коллег и делятся опытом в сфере радиоэлектронной борьбы и боевого применения БПЛА. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ранее в этом году США уже направляли группу солдат в Украину для изучения передовых методов ведения дроновой войны непосредственно на месте. Как отметил главный технический директор армии США Энтони Миллер, во время текущих учений примерно 50% боевых столкновений 173-й воздушно-десантной бригады с противником начинались именно с контакта с беспилотниками.

Разногласия в структурировании и интеграции БПЛА

Несмотря на успешное обеспечение подразделений дронами, руководство армии США пока не выработало единую концепцию реструктуризации наземных сил. Существует согласие о необходимости массового внедрения БПЛА, однако остается открытым вопрос, как именно адаптировать тактику пехоты к условиям повсеместного применения беспилотников.

В то время как Украина два года назад создала отдельный род войск – Силы беспилотных систем, американское командование выступает против централизации. Миллер заявил, что создание отдельного "корпуса беспилотников" ограничивает возможность масштабировать знания и передавать их всем подразделениям армии.

Кадровые перестановки и расформирование спецподразделения

Передача опыта происходит на фоне серьезных изменений в руководстве армии США. В апреле министр обороны Пит Хегсет сменил главного офицера армии генерала Рэнди Джорджа на генерала Кристофера ЛаНеве.

Позже в отставку ушел министр армии Дэн Дрискол. Вместо него исполняющим обязанности назначен Адам Телле. Оба прежних руководителя активно выступали за ускоренную адаптацию беспилотных технологий.

За несколько недель до отставки Дрисколла генерал ЛаНеве приказал расформировать экспериментальное подразделение БПЛА в составе 173-й воздушно-десантной бригады и вернуть его к статусу традиционного пехотного батальона. В армии заявили, что это решение планировалось изначально, а задачи регулярного взаимодействия с украинцами призваны помочь США сформировать собственную модель ведения войны.

Напомним, армия США потратит 400 млн долларов на закупку лазерных систем Locust для борьбы с беспилотниками. Речь идет о десятках комплексов, которые с помощью искусственного интеллекта обнаруживают и сопровождают цели, а также уничтожают малые и средние дроны с помощью высокоэнергетического лазера.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее западные СМИ сообщали, что Соединенные Штаты находятся лишь на начальном и самом сложном этапе создания собственной индустрии беспилотников. Объем американского производства составляет лишь незначительную долю от украинского.

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