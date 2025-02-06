Украинцы сохраняют высокий уровень патриотизма и веру в способность отразить российскую агрессию – опрос

Несмотря на тяжелые условия войны, большинство украинцев остаются оптимистами по поводу будущего своей страны. 71% граждан верят в позитивное развитие Украины, а 69% убеждены в способности страны отстоять свою независимость в борьбе с российской агрессией.

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Об этом свидетельствует социологический опрос группы "Рейтинг". В целом украинцы выражают преимущественно положительные эмоции по отношению к своей стране.

68% респондентов испытывают надежду, а 44% – гордость за свое государство. Эти показатели отражают глубокий патриотизм, несмотря на все вызовы, с которыми сталкивается Украина из-за войны с Россией.

Жители разных регионов Украины положительно оценивают комфорт проживания (75%), досуг (65%) и доступность школьного и дошкольного образования (63%).

Однако есть и серьезные проблемы, которые беспокоят людей. Наиболее отрицательно оценивают возможности для молодежи (56% считают их недостаточными), поиск работы (51%), ощущение безопасности (51%) и уровень заработной платы (48%).

Несмотря на сложности, абсолютное большинство опрошенных (81%) не планирует переезжать из своего региона. Однако среди молодежи 18-29 лет около 40% выразили намерение покинуть свой регион в будущем, а 14% намерены уехать за границу.

Борьба с коррупцией (50%) и экономическое благосостояние (44%) являются важными факторами единства, тогда как рост коррупции (58%) и экономический упадок (49%) – основными факторами разобщения. Также политические выборы (29%) и разный опыт во время войны (28%) могут вызвать раскол в обществе. Однако большинство респондентов считают восстановление страны (37%) важным фактором объединения украинцев.

Абсолютное большинство опрошенных (76%) выражают готовность участвовать в изменениях во благо страны. Наибольший интерес у граждан вызывают вопросы борьбы с коррупцией (52%) и ход войны (34%). В частности, 79% респондентов интересуются ситуацией на оккупированных территориях, особенно жителей прифронтовых и приграничных областей. Однако 52% считают, что медиа недостаточно информируют о жизни на этих территориях.

Опрос проводился методом телефонных интервью (CATI) в период с 20 ноября по 4 декабря 2024 года. В нем приняли участие 2000 респондентов по всей стране, а также дополнительно 3600 человек в 9 регионах, в том числе в прифронтовых и приграничных областях. Ошибка выборки не превышает 2,2%.

Как писал OBOZ.UA, недавний опрос показал, что около 70% жителей хотят остаться в Украине, даже если границы откроют для всех категорий населения. Уехать хотел бы 21%, еще 9% затруднились с ответом.

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