Украинцев предупредили об опасной погоде: где будут сильные морозы, снег и гололедица. Карта

В Украине в начале новой недели 22-23 января ожидается нестабильная погода с морозами и снегом. Синоптики также предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Так, 22 января в Украине ожидается I уровень опасности.

На автодорогах Украины, за исключением южной части страны, ожидается гололедица. Такие погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В Украине 22 января ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром на северо-востоке возможен туман. Температура ночью будет составлять в среднем -5...-7 градусов, на северо-востоке местами -14...-16 градусов, в Крыму и на побережье морей -1...-3 градуса.

Днем ожидается от -1 до -3 градусов, а в южных и западных областях от 0 до +3 градусов.

Ветер на востоке и юго-западе будет иметь северо-восточное направление со скоростью 5-10 м/с, в других частях страны – южный от 7-12 м/с.

В Киеве 22 января осадков не ожидается. Ожидается гололедица на дорогах. Температура ночью будет составлять -5…-7 градусов, днем – -1…-3 градуса. Ветер будет иметь южное направление и скорость 7-12 м/с.

Во вторник, 23 января, в Украине облачно с прояснениями. В западных и северных областях ожидается мокрый снег и снег, на востоке и юге преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью кое-где на востоке страны составит -7…-9 градусов, в остальных областях в среднем -1…-3. Днем в среднем столбики термометров будут показывать от 0 до +2 градусов, немного теплее будет на юге – +3…+5 градусов. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко предупредила, что на этой неделе в Украине ожидаются температурные качели, когда похолодание будет чередоваться с потеплением. По ее словам, повышение температуры будет с 24 января, но уже 28 числа она снова упадет до минусовой.

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