Украинский Нострадамус Юрий Дрогобыч: выдающийся ученый – философ, врач и звездочет

Выдающегося ученого эпохи Возрождения, входящего в рейтинг "100 великих украинцев", Юрия Дрогобыча не зря называют украинским Нострадамусом – в своей книге "Прогностическая оценка текущего 1483 года" он сделал множество предсказаний относительно земных событий, продиктованных положением небесных светил.

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Он описал будущее многих европейских государств и городов, предположил, какие могут произойти войны, битвы и эпидемии, а также каким может быть их исход и даже рассказал о судьбах народов – в частности, христиан и иудеев – и людей, находящихся под властью того или иного небесного тела. До ХХ века имя и национальность ученого на его родине известно не было, при этом сам Дрогобыч всегда подчеркивал, что его родиной является Русь – так тогда называли Украину.

Гений из семьи солевара

Время рождения ученого точно неизвестно, установлено только, что это произошло между 1448 и 1452 годом, зато точно известно место его появления на свет – город Дрогобыч, который ныне относится к Львовской области Украины. Его отец, Михаил-Донат Котермак (настоящая фамилия будущего гения), был солеваром и зарабатывал очень мало, поэтому семья жила небогато. Когда мальчику едва исполнилось несколько лет, ушла из жизни его мать, а потом умер и отец – Юрий остался круглым сиротой.

Мальчик всегда тянулся к знаниям и старался добывать их везде, где только мог, поэтому родители, отказывая себе во всем, собрали немного денег на его обучение, оставив их ему в наследство. Его первым учителем стал священник дрогобычской церкви Святого Юра Евтимий, научивший его латыни, польскому и древнегреческому языку. Свое образование Юрий продолжил в Кракове – в Ягеллонском университете, в который поступил в 1469 году. Такое образовании в XV веке было доступно только отпрыскам аристократических семей, но юноша продемонстрировал такой уровень знаний, что получил редкую по тем временам возможность учиться практически бесплатно. Юноша не подвел руководство университета: через год он получил научную степень бакалавра, а еще через три – магистра, чего удавалось достичь далеко не всем студентам.

"Юрий со Львова"

Но на этом Дрогобыч не остановился. Чтобы поступить в Болонский университет, он прошел пешком (у ученого не было денег, чтобы нанять экипаж) половину Европы, добравшись из Польши в Италию. Во время обучения в Болонье он параллельно читал лекции студентам, среди которых он был настолько популярен, что ему платили в два раза больше, чем другим преподавателям – целых 200 лир.

Авторитет Дрогобыча среди студентов был невероятно велик. Им импонировала его тяга к реформаторству: молодой профессор внедрял в учебный процесс новшества – например, любил читать лекции не в стенах университета, а вне их – во внутреннем дворе или ближайшем парке. Неудивительно, что со временем Юрий занял пост ректора Болонского университета – на эту должность его на общем собрании 24 марта 1481 года выбрали сами студенты. В его обязанности входило составление расписания лекций, подбор кандидатур на вакантные должности, контроль над их работой и криминальная юрисдикция над всеми преподавателями и студентами. В историю университета он вошел как Дрогобыч – так его называли в честь его родного города – или "Джорджо да Леополи", то есть "Юрий из Львова".

"Прогностическая оценка текущего 1483 года"

Дрогобыч стал автором увидевшей свет в феврале 1483 года в Риме книге, которая называлась "Прогностическая оценка текущего 1483 года" и была посвящена Папе Римскому Сиксту IV. Несмотря на то, что языком оригинала является латынь, она официально считается первой печатной книгой, написанной автором-украинцем. Произошло это знаменательное событие за 37 лет до появления на свет первопечатника Ивана Федорова.

Дрогобычу пришлись весьма кстати знания, которые он получил в течение всей своей жизни – по астрологии, астрономии, истории и географии. С их помощью ему удалось составить прогноз на целый 1483 год, что было непростой задачей. В книге были астрологические прогнозы, а также интересные факты об астрономии, географии (он указал вычисленные им координаты европейский городов – итальянских, немецких и украинских), метеорологии и даже философии. Также он обращал внимание своих читателей на то, что такие города как Львов и его родной Дрогобыч – не польские, а русинские, то есть, украинские. Дрогобыч и Львов в то время входили в состав "Русского королевства", которым когда-то управлял Данила Галицкий.

Большое внимание в своем трактате Дрогобыч уделал астрологии и ее влиянию на жизнь людей на Земле, что вполне логично для человека, который был придворным астрологом и звездочетом. Он поместил в трактат астрономические и астрологические таблицы, иллюстрирующие два предстоящие в 1483 году лунные затмения. Он также обратил внимание своих читателей на то, что, наблюдая за астрономическими явлениями, можно прогнозировать погоду.

"Королевский врач"

Юрий Дрогобыч, изучавший в Ягеллонском университете медицину, благодаря чему получил титул "королевского врача", был первым представителем славянских народов, получивший степень доктора медицины. Дрогобыч лечил как польских королей – сначала Казимира IV Ягеллончика, а после того, как тот скончался – Яна I Ольбрахта, так и бедняков, которые не могли заплатить ему за его услуги. Более того, получив от университета участок земли, он построил на нем общежитие для преподавателей медицин, не имевших своего жилья. Всем свои пациентам Дрогобыч рекомендовал закаляться, обтираясь по утрам холодной водой, соблюдать гигиену и, как ни современно это прозвучит, правильно питаться: таким образом, на его взгляд, можно избежать множества болезней – в том числе и смертельных, эпидемии которых были в то время частыми явлениями с ужасающими последствиями – время от времени они выкашивали половину Европы.

Учитель Коперника

Последние годы жизни Дрогобыч провел в своей alma mater – Ягеллонском университете в Кракове. Именно в это время среди его студентов было много талантливой молодежи, в том числе, и Николай Коперник, ставший впоследствии всемирно известным ученым-астрономом и автором трактата "О вращении небесных сфер". Там он и умер 4 февраля 1494 года, хотя дата эта является условной, в возрасте 54 лет, по другим сведениям – 44 года. Наукой Юрий занимался до самой смерти – в буквальном смысле этого слова: потеряв возможность двигаться, он просил слуг раскладывать необходимые ему для работы книги вокруг кровати так, чтобы он мог самостоятельно дотянуться до каждой из них. На странице, которую читал Дрогобыч в последние минуты своей жизни, магистр университета Бернард Краковский оставил надпись: "Георгиус Дрогобыч умер здесь в третий день недели около 23-х часов".

Свой дом со всем его содержимым, прежде всего огромной библиотекой, Дрогобыч завещал Ягеллонскому университету, в нем впоследствии жили студенты этого учебного заведения. Считается, что ученый похоронен в Кракове, хотя точное место последнего пристанища Дрогобыча до сих пор не установлено. В его родном Дрогобыче ученому поставлен памятник. В период независимости Украины была выпущена посвященная ему марка.