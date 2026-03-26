Украинский изобретатель представил инновационную технологию пчеловодства с потенциалом применения в США

Украинский исследователь и изобретатель в области пчеловодства и маткарства Александр Ольшанский представил инновационную технологию, которая может найти практическое применение в коммерческом пчеловодстве Соединенных Штатов Америки, Канады и стран Европейского Союза.

Презентация разработки состоялась во время Международной научно-практической конференции "Современные вызовы пчеловодства и пути их преодоления", состоявшейся 26 февраля 2026 года в Киеве на базе Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Научное мероприятие объединило украинских и международных исследователей, ученых и практиков отрасли пчеловодства. Конференция была посвящена 95-летию со дня рождения выдающегося украинского ученого, академика Высшей школы Украины, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Виктора Петровича Полищука.

Во время конференции Александр Ольшанский представил научный доклад на тему:

"Инновационная многофункциональная клетка для вывода, подсадки и транспортировки пчелиных маток (патент Украины №160776): технологический прорыв в коммерческом матководном пчеловодстве с перспективой практического применения в США".

Представленная разработка базируется на запатентованной конструкции многофункциональной клетки для пчелиных маток (Ukrainian Patent No. UA 160776), которая позволяет значительно улучшить процессы:

выращивания пчелиных маток

подсадки маток в пчелиные семьи

транспортировки маток на большие расстояния

Технология позволяет уменьшить потери пчелиных маток и маточников во время транспортировки, снизить уровень стресса для насекомых и повысить уровень принятия маток пчелиными семьями. Это имеет особое значение для крупных коммерческих пасек в США, где эффективность логистики и сохранения генетического материала являются критически важными.

По словам исследователя, подобные технологические решения могут быть особенно полезными для крупных пчеловодческих хозяйств в США и Канаде, где спрос на высококачественных пчелиных маток постоянно растет из-за развития системы промышленного опыления сельскохозяйственных культур.

Эксперты отрасли отмечают, что инновационная разработка украинского изобретателя может сделать значительный вклад в развитие современного коммерческого пчеловодства. Использование таких технологий способно:

повысить эффективность производства пчелиных маток

оптимизировать логистические процессы в матководческих хозяйствах

поддержать систему опыления сельскохозяйственных культур

По результатам выступления Александр Ольшанский был отмечен Дипломом I степени (Highest Distinction) за лучший научный доклад на Международной научно-практической конференции.

Награда была вручена Национальным университетом биоресурсов и природопользования Украины за презентацию инновационной технологии в сфере коммерческого матковыводного пчеловодства.

Сам изобретатель отмечает, что развитие инновационных технологий в пчеловодстве имеет важное значение не только для аграрной экономики, но и для глобальной экологической безопасности.

"Медоносные пчелы играют ключевую роль в опылении сельскохозяйственных культур и поддержании биоразнообразия. Современные технологии могут помочь повысить эффективность пасек в США и других странах мира и одновременно способствовать сохранению популяций медоносных пчел", – отметил Александр Ольшанский.

Особое внимание исследователь уделяет возможности внедрения инновационной технологии в крупных матководных хозяйствах Америки. В США ежегодно используются миллионы пчелиных маток для обеспечения системы опыления сельскохозяйственных культур, поэтому повышение эффективности их выращивания и транспортировки имеет важное экономическое и экологическое значение.

Материалы научного доклада опубликованы в профессиональном научном журнале, что позволяет представить украинскую технологическую разработку международному научному сообществу.