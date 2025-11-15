Украинский художник Виктор Арнаутов: его работы в США считались шедеврами, а теперь могут быть уничтожены

Виктор Арнаутов – украинский художник-график из Мариуполя, работавший в самых разных жанрах: иконописи, мозаике, панно, ксилография, линогравюра, но лучше всего, по мнению искусствоведов, ему удавались фрески. Большая часть жизни Арнаутова прошла в США, где он оформлял станции метро и мемориалы. Долгое время его работы считались историческим и культурным достоянием Соединенных Штатов, но сейчас само их существование находится под вопросом.

Его монументальные творения было решено закрасить из-за "расистских сцен", на который унижаются чувства афроамериканцев – на панно работают на плантациях, и индейцев – над трупом одного из них стоит первый президент США Джордж Вашингтон. У работ Арнаутова обнаружилось много защитников – письмо, призывающее не уничтожать их, подписали 400 ученых-историков и деятелей искусства, всего же за их сохранение выступили тысячи жителей Сан-Франциско. Городской совет города на время отступил, но дальше что будет с творениями Арнаутова – а речь идет о 19 фресках и панно – не знает никто.

Виктор из рода арнаутов

Виктор Михайлович Арнаутов, происходивший из рода арнаутов – греков, поселившихся на Азовском побережье в XVIII веке, – родился 11 ноября 1896 года в семье священника Михаила Арнаутова и его жены, красавицы-казачки Аделаиды Кравцовой. Место его появления на свет – село Успеновка Токмакского района Запорожской области, но своей малой родиной он всегда называл Мариуполь, куда родители перевезли его еще совсем маленьким. Он окончил Александровскую мужскую гимназию, а затем, в 1914 году, юнкерское кавалерийское училище в Елисаветграде (ныне – город Кропивницкий). Прошел фронты Первой мировой – был офицером эскадрона Литовского уланского полка. За удачный рейд в тылу врага, позволивший вывести эскадрон из окружения на воссоединение с полком, младший офицер Арнаутов был награжден Георгиевским крестом 4-й степени. Во время Гражданской войны воевал в армии адмирала Колчака, участвуя в военных действиях в Сибири и на Дальнем Востоке.

Бегство в Харбин, учеба и личная жизнь

Арнаутову удалось избежать участи многих участников белого движения, которых большевики массово расстреливали без суда и следствия. Виктор Михайлович бежал в китайский Харбин, где провел несколько лет, зарабатывая на жизнь иконописью и росписью шкатулок. Поскольку на тот момент искусством живописи он владел на любительском уровне, то параллельно решил получить необходимые профессиональные навыки. Его наставниками стали бывшие преподаватели Екатеринбургского художественного училища Михаил Кичигин и Александр-Иосиф Бернардацци, открывшие в Китае студию "Лотос". Как выпускник кавалерийского училища, Арнаутов работал инструктором у китайского маршала Чжан Цзолиня и на этой службе познакомился с дочерью генерала, помощника военного атташе в Китае Лидией Васильевной Блонской, на которой вскоре женился. В этом браке родилось трое сыновей: Михаил, Василий и Яков.

В обучении у Риверы

В 1925 году Арнаутов эмигрировал в США, где поступил в престижную Калифорнийскую школу искусств. В ходе учебы Виктор Михайлович определился со своей живописной специализацией – он понял, что интереснее всего ему работать над фресками. Чтобы усовершенствовать свое умение в этой отрасли, он отправился в Мексику – к знаменитому художнику-монументалисту Диего Ривере. Обучение было нелегким и началось, как говорится, с нуля: сначала Арнаутов растирал для мастера краски и грунтовал стены для будущей росписи и только потом помогал Ривере создавать фрески в национальном замке Кортеса в Куэрнаваке – историческое здание долгое время пустовало, но потом было решено привести его в порядок.

"Эмблема калифорнийского мурализма"

После возвращения в США Виктор Михайлович начал преподавательскую деятельность – как в своей alma mater, Калифорнийской художественной школе, так и в Стэнфордском университете. Параллельно он много работал: его произведения были представлены на персональных и международных выставках, которые проходили в разных городах США, включая Нью-Йорк. Но чаще всего имя Арнаутова связывают с Сан-Франциско: там его панно украшают станцию метро, интерьеры Всемирной библиотеки и мемориальной башни Coit Tower. Над последним художник работал полгода, и после открытия башни в 1934 году ее ежегодно посещают миллионы туристов. А одну из фресок Coit Tower – "Городская жизнь" – назвали "эмблемой калифорнийского мурализма".

Членство в коммунистической партии и расстрел отца

В 1938 году Арнаутов стал членом коммунистической партии США, не зная, что в том же году, 1 марта, в Советском Союзе его отца расстреляли сотрудники НКВД, являвшиеся членами советской компартии. В 1937 году, после смерти своей жены и матери Виктора Михайловича, отец, служивший священником в кладбищенской церкви, решил уйти в монастырь, но не успел – его арестовали. Допросы продолжались семь долгих месяцев, после чего смертный приговор был приведен в исполнение. Но Арнаутов не знал ни о смерти отца, ни о судьбе своего брата Евгения – бывшего гардемарина, а в эмиграции – банковского служащего, который умер в 1939 году в Чехословакии. Во время Второй мировой войны Виктор Михайлович работал в Российско-американское обществе по представлению Советскому Союзу помощи в борьбе фашистскими оккупантами. Его взгляды оставались левыми, и после войны, в 50-е годы, Арнаутов входил в группу Graphic Workshop, исповедующей именно такие взгляды.

Возвращение в СССР

В начале 60-х Арнаутов загорелся идеей возвращения в СССР. Это случилось после того, как художник с группой американских эмигрантов побывал в поездке на своей малой родине. Он связался со своей сестрой Лидией, которая жила в Мариуполе – в то время город назывался Ждановом, и она оформила ему вызов. К сожалению, в то время Лидия была уже смертельно больна, поэтому приезда брата не дождалась – она умерла раньше. Виктор Михайлович с женой продали свой американский дом и купили билеты, но за неделю до отъезда его жену Лидию Васильевну сбила машина, и она скончалась в клинике от полученных травм. Сыновья, у которых к тому времени был уже свой устоявшийся жизненный уклад – семьи, дети, стабильная работа и доход, – от предложения Виктора Михайловича отправиться с ним отказалась. Арнаутов уехал из США один.

Возвращение в Украину и позднее личное счастье

Поскольку вызов в Советский Союз пришел к художнику из Мариуполя-Жданова, несколько лет он должен был провести именно в этом городе и только потом имел право сменить место жительства. Арнаутов с головой ушел в работу. Он создал грандиозное мозаичное панно "Покорение космоса" на стене местного Дома связи, украсил мозаикой среднюю школу №54 и здание аэропорта. В каком состоянии его произведения сейчас и сохранились ли они после боевых действий, который велись в городе в 2022 году, доподлинно неизвестно. Художник также много работал над гравюрами и картинами, на которых изобразил родной Мариуполь, а также создал серию работ по произведениям Тараса Шевченко. Арнаутова приняли в Союз художников Украины, что было несомненным признанием его таланта и успеха. В это же время судьба подарила ему новый шанс обрести личное счастье – он познакомился с уроженкой Ленинграда, искусствоведом Нонной Талепоровской, которая была на 34 (!) года младше Виктора Михайловича, стала ему не только женой, но и единомышленницей.

Смерть от гриппа и прах, перевезенный на родину

В Мариуполе семье дали дали скромную хрущевку, но со временем супруги решили переехать на родину жены – под Ленинград, в живописный поселок Вырица в Гатчинском районе. В нем Арнаутов жил и работал до самой смерти 22 марта 1979 года, ее причиной стали осложнения после гриппа. Виктор Михайлович завещал похоронить себя в Мариуполе, но власти на просьбу вдовы ответили отказом, заявив, что последний приют люди должны находить только по месту своего постоянного проживания. Через год после похорон Нонна Владимировна тайно перевезла часть праха художника на его родину – в Украину. По стопам отца пошел только его младший сын Яков – известный американский художник и скульптор, ушедший из жизни в 2007 году.