Украинские женщины массово выходят замуж за поляков: обнародована статистика

В 2024 году количество браков между украинцами и поляками достигло самого высокого показателя за весь период наблюдений. По сравнению с предыдущими годами, количество зарегистрированных браков выросло почти вдвое.

Видео дня

Об этом сообщило "Польское радио", ссылаясь на Главное управление статистики. Данные свидетельствуют, что больше всего браков заключают польские мужчины с украинскими женщинами.

По информации Главного управления статистики, в 2024 году зарегистрировали 5359 браков с участием граждан и гражданок Украины. Из них 2556 – браки между украинками и поляками. Для сравнения, в 2023 году таких случаев было 2213, а в 2015 только 715.

Большинство зарегистрированных союзов – 2021, имеют польские мужчины и украинки. Значительно меньше касаются браков украинских мужчин с гражданками Польши, таких случаев 535.

"Исследователи отмечают, что такая тенденция является естественной: когда пребывание за рубежом становится более длительным, люди стремятся "нормализовать жизнь" и легализовать свои отношения", – отметили в "Польском радио".

Напомним, отмена запрета на выезд для мужчин 18-22 лет привела к росту заявок на защиту в Германии со 100 до 1000 в неделю. Количество украинских беженцев, работающих в Германии, выросло втрое, а общее количество зарегистрированных украинцев превысило 1,2 млн.

Также сообщалось, что на конец лета 2025 года более 4,37 млн украинцев получили временную защиту в ЕС (Европейский Союз), больше всего – в Германии, Польше и Чехии. Большинство беженцев – женщины и дети, а нагрузка на население самые высокие в Чехии, Польше и Эстонии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!