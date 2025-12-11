Украинские военные получат бронеодеяла: какую защиту они дают. Фото

Министерство обороны Украины начало первую закупку универсальных полевых тентов — так называемых бронековдр, способных защищать военнослужащих от обломков во время перемещений и выполнения задач на передовой. Новое средство разработали совместно с Командованием Сил логистики ВСУ с учетом условий современных боевых действий. Закупка должна стать стартом масштабного внедрения мобильных элементов защиты в подразделениях ВСУ.

Информацию обнародовало Министерство обороны Украины. В ведомстве отметили, что решение принято в соответствии с потребностями Генерального штаба и требованиями боевых частей.

Что такое бронеодеяло

Бронеодеяло представляет собой плотный полевой тент, который выполняет функции полноценного средства баллистической защиты. Она создана для остановки обломков снарядов, мин или гранаты рассеивания энергии поражения. Ее основой является мягкий баллистический пакет из многослойного гибкого материала, размещенный в водоупорном чехле. Согласно техническим характеристикам, изделие выдерживает уровень осколочной устойчивости F5 (Vproof 550 м/с) и сохраняет защитные свойства в диапазоне температур от –40 °С до +70 °С. Каждое бронеодеяло будет иметь QR-код с доступом к инструкции по применению.

Использование изобретения

Новое средство может использоваться как для индивидуальной, так и для групповой защиты. Это позволяет применять бронеодеяло при передвижении по открытой местности, для укрытия позиций и блиндажей, в транспорте без бронированных элементов или при эвакуации раненых. Размеры тента варьируются в диапазоне 1600–1750 мм в длину и 700–800 мм в ширину. Площадь баллистического пакета составляет не менее 126,5 дм², а вес — не более 11 кг. Благодаря плечевым лямкам бронековдра может складываться в 3–4 слоя, что упрощает ее переноску и быстрое развертывание на позиции.

Закупка и назначение

Департамент оборонных закупок Минобороны приобретет первые 5 300 бронеодеял общей стоимостью более 132 млн грн. Поставки ожидаются до конца февраля 2026 года. В дальнейшем закупки будут продолжаться в соответствии с заявленными потребностями воинских частей. В ведомстве отмечают, что это — первое украинское технологическое решение на основе мягкой баллистики, которое официально внедряют как элемент индивидуальной и коллективной защиты. Введение бронековдр должно повысить уровень безопасности личного состава, особенно в условиях частых обстрелов и работы на открытых участках.

