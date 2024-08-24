Украинская Курщина, Белгородщина, Кубань и Дальний Восток. Интервью с историком Кульчицким о непопулярной в РФ правде

На фоне операции Вооруженных сил в Курской области России начали обсуждаться вопросы исторических завязей Украины с этим регионом и другими приграничными регионами. Как оказалось, такие связи можно проследить и в княжеские времена, и в казацкие, во времена УНР и советской Украины. Таганрог был украинским городом. На той же Курщине и Белгородщине столетие назад проживало более миллиона украинцев. Украинские села была на Кубани и на Дальнем Востоке. Об этой истории сегодня напоминают лишь некоторые украинские названия населенных пунктов на территории современной РФ.

Видео дня

Когда и почему родился рашизм? Искаженный ленинско-сталинский мир, в котором верили в "советский народ как новое историческое сообщество", не умер вместе с Советским Союзом. Современная Россия представляет собой новую государственную конструкцию, но основанную на тех же принципах, в частности, на убеждении, что украинцев как нации не существует. Именно поэтому война, которую развязала Россия против Украины, является экзистенциальной. В ней украинцы отвоевывают свое право на существование.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий.

Таганрог – украинский город, на Курщине и Белгородщине проживали украинцы

Совершенно понятно, что линия границы никогда не совпадала и не совпадает с линией расселения тех или иных племен, затем народностей, потом народов. Когда советская Украина попала в зависимость от Кремля, были разные административно-территориальные замыслы в отношении Украины и России, но на приграничье российское правительство совершенно обязательно забирало то, что можно было забрать. К примеру, Таганрог, который был абсолютно украинским городом.

На Курщине и Белгородщине сгласно переписи 1926 года проживало более миллиона украинцев, были украинские села. И они продолжали существовать как украинские даже в послевоенное время, после 1945 года. Так же, как и на Кубани.

На самом деле было три Украины

Фактически было три Украины: одна Украина, советская, с центром сначала в Харькове, а затем в Киеве, вторая – это кубанская Украина, которая в результате политики так называемой украинизации, на самом деле оказавшейся русификацией. Кубань была просто денационализирована путем Голода 1933 года, который был там таким же, как и в Украине, террор голодом. После этого Кубань как украинская единица исчезла. А третья Украина – Украина, которая до 1939 года находилась в составе других государств – Румынии, Чехословакии, Польши.

Как на самом деле работали лозунги "мир народам", "землю крестьянам", "фабрики рабочим"

Когда Сталин протянул руку на Украину и завоевал ее, она тоже должна была денационализироваться. Но не сразу, потому что основной политикой большевиков было создание искаженного мира. Были лозунги революции 1917 года, свергшей самодержавный строй в России, среди которых был лозунг "мир народам". Но большевистское правительство превратило этот "мир народам" в сепаратный Брестский мир и попало в зависимость от Германии, которая была заинтересована в том, чтобы ликвидировать свой восточный фронт и сосредоточить свои силы на западном фронте.

Был лозунг "землю крестьянам". И снова движущей силой революции были солдатские советы, а это крестьянство. В результате крестьяне добились от ленинского правительства "черного передела" – разделения земель. Ленин был вынужден отступить от своей основной программы. Эту программу закончил уже Сталин, начиная с 1929 года и заканчивая 1933 годом, когда крестьяне были поставлены в абсолютную, полную зависимость от государства.

Следующий лозунг был – "фабрики рабочим". В результате все то, на чем работал рабочий класс, было огосударствлено и передано в собственность рабочих коллективов. Рабочие же получили более-менее символические права в управлении этими фабриками.

Как украинизация превратилась в русификацию

Так же получилось и с украинизацией. Сначала большевики думали, что нужно полностью поглотить Украину. Но потом оказалось, что потенциал украинской национальной революции настолько высок, что ее нужно возглавить, а не уничтожить. И они ее возглавили, объявили украинизацию. Крупнейшим украинизатором был генеральный секретарь ЦК КП(б)У Лазарь Каганович, посланный Сталиным с чрезвычайными полномочиями в Украину.

На самом деле, эта украинизация, будучи по форме дерусификацией, фактически обернулась русификацией. На русском языке пропагандировались марксистско-ленинские ценности, культура, в том числе мировая культура. Все это происходило параллельно с ликвидацией украинских "сепаратистов", то есть украинских патриотов.

С 1932 года была запрещена любая украинизация любых регионов, в том числе на Дальнем Востоке, и в Нижнем Поволжье, где были сугубо украинские регионы. Такова была политика России в отношении Украины.

Почему Советский Союз на самом деле никогда не был советским

Ленин построил свое государство как двухканальное, с двумя каналами власти – партийной, внеконституционной и советской, конституционной. Фактически советской власти никогда не было – власть была партийная, потому что партийная вертикаль полностью властвовала над советской вертикалью. Всегда генсекретарь ЦК компартии был основным лицом, а глава всеукраинского или всероссийского центрального исполнительного комитета, то есть верхушки советской вертикали власти, был подчиненным, малозначительным в политическом смысле лицом. К примеру, Калинин по сравнению с Лениным.

Империя "переваривала" народы в россиян, с украинцами все было непросто

Такова была общая структура власти. В ее пределах украинцы не сразу, но постепенно переваривались в россиян. Но в Москве не смогли этого сделать за несколько десятилетий. К примеру, китайский народ, состоявший из совершенно разных самостоятельных народностей, живших на территории, которая сегодня является Китайской народной республикой, превращался в единый течение 2,5 тысячелетий. Но у Москвы такого срока не было.

Начиная с XIV века, когда она начала распространяться как империя, в Москве смогли освоить, переварить и денационализировать новгородско-псковскую народность, ориентированную на Запад, и превратить ее разными способами – и высылкой, и репрессиями, и просто денационализацией – в ту же ветвь россиян, уже ничем не отличавшуюся от суздальской народности.

Значительно медленнее это происходило в Беларуси, потому что Беларусь была в другом государстве, в Речи Посполитой. Еще гораздо меньше это было в Украине, потому что Украина начала подвергаться давлению после того, как Богдан Хмельницкий признал суверенитет русского царя. Но была и другая Украина, которая оставалась до 1939 года за пределами России, а затем Советского Союза.

После развала Союза искаженный ленинско-сталинский мир не умер

Такова была общая политика переваривания, русификации Украины. Все это изменилось после распада этой связи между партийной и советской вертикалью власти. Это произошло в результате конституционной реформы 1988 года – горбачевской реформы. И компартия поначалу незаметно, но оказалась на окраине политической жизни. В результате Советский Союз распался, потому что он так же, как и центральная Восточная Европа, был основан и скреплен вследствие диктатуры коммунистической партии, а не диктатуры государства.

А дальше события начали разворачиваться совсем неожиданно. Все думали, что этот обезображенный ленинско-сталинский мир навсегда умер, но на самом деле это советское государство на протяжении десятилетий своего развития настолько слилось с обществом, что стало государством-обществом. Этим термином можно охарактеризовать тоталитарный советский порядок.

Когда этот порядок распался, общество осталось. Оно было очень разным, хотя там были популярны разные небылицы о советском народе как новом историческом сообществе. Но тунгусы были одними, эстонцы другими, народы Средней Азии другими, русские, беларусы, украинцы другими. В результате некоторые народы перешли в те общественные порядки, которые были у них до поглощения российской империей, некоторые сразу перешли в Европу – я имею в виду народы Балтии и т.д.

Украина тоже пошла своим путем, по пути в Европу, но в России эти элементы государственности, которые теперь уже были сосредоточены в бывшем КГБ, а теперь в ФСБ, консолидировались и создали новую государственную конструкцию, но основанную на традициях ленинско-сталинского государства, которую теперь мы называем рашизмом.

И в этой новой войне мы отстаиваем свое существование, мы называем эту войну экзистенциальной В Москве говорят о едином народе, говорят, что не существует украинцев, что это этническая ветвь единого русского племени. Поэтому мы боремся не только за свою независимость, но, как оказалось, и за свое существование.