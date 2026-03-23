Украинка в Китае собрала более 20 млн грн помощи для ВСУ: часть донатов делают анонимно. Видео

Украинка Светлана Дзюма-Чан, которая более десяти лет живет в Китае, собрала для Украины более 20 миллионов гривен помощи. Она проводит онлайн-аукционы, переводит новости на украинский и объясняет местным, почему Украина борется.

Часть донатов поступает анонимно, ведь люди боятся открыто демонстрировать поддержку. Ее историю рассказало "Радио Свобода".

Светлана раньше работала балериной на Тернопольщине, а сейчас активно ведет благотворительные проекты онлайн. Она организует аукционы, где продает вещи и предметы искусства, а полученные средства направляет на поддержку украинских военных.

Кроме того, она переводит украинские новости на китайский язык, чтобы местные жители могли лучше понимать события в Украине.

Донаты поступают как от известных лиц, так и анонимно. По словам Светланы, многие люди не хотят, чтобы их имя публиковалось: "Когда я забрасываю новые сборы, я вижу, от кого поступили средства, но написано, что анонимные".

Китайские друзья украинки также активно помогают, проводят собственные трансляции и освещают новости из Украины. Некоторые даже проживают в Украине и участвуют в совместных поездках на восток страны.

Светлана подчеркивает, что деятельность в Китае позволяет ей чувствовать себя "в своей тарелке", несмотря на культурные различия и специфику местной жизни.

Ее инициатива не только собирает значительные средства для ВСУ, но и популяризирует украинскую позицию среди международной аудитории, привлекая к поддержке Украины иностранцев.

Как сообщал OBOZ.UA, украинским военнослужащим из 4 отдельной тяжелой механизированной бригады ВС Украины необходима новая машина, поскольку предыдущий пикап был уничтожен на фронте. Издание OBOZ.UA начало сбор средств, чтобы помочь нашим защитникам.

