Украинка пыталась провезти в Польшу радиоактивную 100-долларовую купюру: как она это объяснила

На пункте пропуска в Медыке пограничники остановили 54-летнюю гражданку Украины, которая пыталась ввезти в Польшу почти 10 тысяч долларов. Инцидент произошел во время обычной проверки, когда сработала радиометрическая система контроля. Женщина направлялась через границу с наличными, однако одна из 100-долларовых банкнот оказалась источником опасного излучения.

Информацию о случае обнародовало польское медиа RMF24 со ссылкой на пограничную службу. В сообщении уточняется, что уровень излучения купюры превышал норму в 1905 раз. Представители Бещадского отдела пограничной службы также подтвердили, что банкноту изъяли и поместили в специальный контейнер.

После проверки ее не пропустили на территорию Польши. В пресс-службе отметили: "Из соображений безопасности иностранцу было отказано во въезде в Польшу", то есть из соображений безопасности иностранцу отказали во въезде в страну.

Опасная находка

Сигнал тревоги на пункте пропуска появился во время прохождения женщиной рамки радиометрического контроля. Это стандартная процедура, но на этот раз показатели резко отличались от нормы. Сначала, кажется, даже сами пограничники не сразу поняли причину.

После детальной проверки выяснилось, что источником излучения является одна из купюр. Дальнейший анализ показал наличие изотопа, который обычно используют в медицине. Такие вещи не случаются каждый день, и это, мягко говоря, насторожило служащих.

Женщина объяснила, что деньги предназначались для покупки автомобиля. Но это не повлияло на решение пограничников. Безопасность, как они подчеркнули, в таких случаях имеет приоритет.

Детали проверки

После обнаружения превышения радиационного фона купюру изолировали и провели точные измерения. Установили, что уровень излучения превышает естественный фон в 1905 раз. Это значение считается критическим для обычных условий.

Специалисты проконсультировались с Государственным агентством атомистики Польши. Саму банкноту поместили в специальный защитный контейнер, чтобы избежать любого риска распространения радиации.

Женщине отказали во въезде в Польшу. Ее вместе с опасной купюрой вернули на территорию Украины. Другие средства, по данным службы, не представляли угрозы.

