Спрос на таких работников растет: украинцам рассказали, кому получить выгодное место в Польше становится все проще

Работники физических профессий становятся все более затребованными в Польше. В то же время, потребность в квалифицированном персонале в ряде отраслей сокращается. При этом сами поляки все менее охотно идут работать физически, а потому местный бизнес вынужден ориентироваться на иностранцев – и прежде всего, украинцев.

Об этом OBOZ.UA рассказали в международной компании по трудоустройству. Там отметили: именно наши соотечественники являются ключевым источником рабочей силы для Польши – поскольку составляют около 67% от всех работающих мигрантов.

"Для бизнеса мигранты остаются критически важным ресурсом для оперативного масштабирования. Без иностранной рабочей силы, в частности украинцев, часть компаний вынуждена была бы остановить деятельность", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в дальнейшем зависимость польского бизнеса от трудовой иммиграции будет только усиливаться. Соответственно, у приезжих будет появляться все больше возможностей получить работу с хорошей зарплатой.

Кем устроиться работать в Польше проще всего

В целом же, рассказывают аналитики, в настоящее время в Польше наблюдается высокий спрос на работников физических профессий в сфере логистики – в частности, в IV квартале 2025 года (октябрь-декабрь) количество вакансий здесь увеличилось на 5,6%. А кроме того:

пищевой промышленности – плюс 1,95%;

сфере услуг – к примеру в отельно-ресторанном бизнесе количество вакансий увеличилось на 1,6%..

"Сокращение же занятости более квалифицированного персонала наблюдается в польской автомобильной промышленности и секторе современных бизнес-услуг. В IV квартале 2025 года именно в этих сегментах фиксировалось наибольшее количество сообщений об увольнении", – рассказали кадровики.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, самый высокий рост зарплат в Польше в 2025 году был зафиксирован среди диспетчеров транспортных перевозок. Им стали платить сразу на 9,5% больше. В целом же именно логистичекая отрасль продемонстрировала одну из самых высоких динамик роста заработных плат на местном рынке труда.

