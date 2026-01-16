Украинка переехала из Германии в Болгарию и назвала преимущества жизни в этой стране

Украинка, которая жила в Германии, переехала в болгарский город Варна пять месяцев назад и уже успела оценить преимущества и недостатки жизни в этой стране.

Пользовательница, известная в соцсетях под ником @dari_universe поделилась наблюдениями на своей странице в TikTok.

Преимущества жизни в Болгарии

Согласно наблюдениям украинки, одним из главных плюсов является простота поиска жилья — его можно найти фактически за день. Также легко менять работу без длительного уведомления работодателю — достаточно просто перейти на другое место.

Среди плюсов также и образование для детей. Там они могут учиться или онлайн в украинской школе, или посещать болгарскую, что дает родителям право выбора.

Третье преимущество жизни в Болгарии — доступные морепродукты. Например, мидии в сезон стоят около 4 левов за кг (примерно 98 грн). Также в городе налажен общественный транспорт: он курсирует с 5 утра до двух ночи.

Еще один фактор, который украинка оценила как положительный, — медицинская система. В больницах работает много украинских врачей, а частную консультацию можно получить день в день.

Недостатки жизни в Болгарии

По словам украинки, проблемой может быть отсутствие самозанятости. Однако, по ее мнению, это относительный минус, ведь работу в стране найти возможно.

Также среди минусов она называет болгарскую почту. Несколько раз ее посылки возвращались обратно в страну отправления, а уведомления о доставке приходили не всегда.

Украинка советует тем, кто планирует переезд, учитывать как преимущества, так и нюансы жизни в Болгарии, чтобы адаптация прошла максимально комфортно.

