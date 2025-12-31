Попрощались со львом: Болгария официально с 1 января переходит на евро

В Болгарии банки, бизнес и граждане на этой неделе готовились попрощаться с национальной валютой – львом. Уже с 1 января страна планирует перейти на евро и официально станет 21-м членом еврозоны.

Видео дня

Об этом сообщила Reuters. Издание отмечает, что для Болгарии это долгожданный этап европейской интеграции.

В 2025 году черноморская страна на юго-восточной границе Европейского Союза выполнила все формальные критерии для перехода на единую европейскую валюту: по уровню инфляции, бюджетного дефицита, долгосрочных расходов на заимствования и стабильности обменного курса.

Переход происходит через два года после вступления Хорватии в еврозону в январе 2023 года. Ожидается, что после вступления Болгарии количество европейцев, пользующихся евро, превысит 350 миллионов человек.

Членство в еврозоне, кроме использования единой валюты, также предусматривает участие в формировании монетарной политики – Болгария получит место в руководящем совете Европейского центрального банка, который определяет процентные ставки.

Болгары скептически относятся к переходу на евро

Несмотря на то, что болгарские правительства пытались осуществить этот шаг еще со времени вступления страны в ЕС в 2007 году, это долгожданное событие было встречено не всеми с энтузиазмом, а иногда со скептицизмом и гневом.

Общество остается разделенным в вопросе перехода на евро. Согласно опросам, бизнес в основном поддерживает введение общей валюты, тогда как часть населения относится к этому скептически.

Некоторые опасаются, что это приведет к росту цен, а другие с подозрением относится к внутреннему политическому истеблишменту, который переживает кризис, приведший к отставке правительства в этом месяце на фоне массовых протестов против предложенного повышения налогов.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 декабря парламент Болгарии принял отставку правительства премьер-министра страны Росена Желязкова. Решение было принято перед вынесением ему вотума недоверия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!