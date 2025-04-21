Украинец может стать 'молодым' Папой Римским: что известно о Николае Бычке

В последние столетия папский престол традиционно занимали пожилые кардиналы, учитывая опыт, авторитет и предполагаемую "временность" понтификата. Но примеры Пия IX, избранного в 54 года, и Иоанна Павла II, которому на момент избрания было 58, показали, что церковь иногда выбирает молодость и перемены.

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После смерти Папы Франциска в церковных кругах актуален вопрос потенциальных преемников. Среди них – украинский епископ Николай Бычок, один из самых молодых кардиналов современности. Детали рассказал Дэниел Б. Галлахер, преподаватель литературы и философии в колледже Ральстон, занимавший должность секретаря Бенедикта XVI и Франциска в Ватикане, информирует издание CrisisMagazine.

Кто такой Николай Бычок

Николаю Бычку всего 45 лет. Уроженец Тернополя вырос в среде, где греко-католическая идентичность сочеталась с советским давлением. Свое призвание он нашел среди редемптористов – католического монашеского ордена, основанного Альфонсом Лигуори.

С 2005 года Бычок нес службу не только в Украине, но и США, что дало ему опыт межкультурного служения. В 2020 году Папа Франциск назначил его епархом для украинцев-католиков в Мельбурне, Австралия. В прошлом году он получил кардинальский титул, официально включающий его в состав избирателей следующего Папы.

Позиция Николая Бычка

Деятельность Николая Бычка отличается активной позицией по войне в Украине. В одной из своих последних публичных речей в Сиднее он четко очертил видение мира: не как уступки или капитуляции, а как справедливое завершение войны на основе правды:

"Мы, украинцы, как никто другой, стремимся к миру. Мы молимся о нем уже одиннадцать лет и верим, что однажды он будет восстановлен. Но мы хотим не мира, который является капитуляцией перед злом, не компромиссом с совершенной несправедливостью, а мира, основывающегося на правде мира", – отметил он в речи.

Бычок выступает не только как духовный лидер, но и как спикер украинской идентичности в эмиграции – его австралийская епархия в значительной степени состоит из переселенцев.

Рядом с ним – еще один молодой кандидат, итальянец Джорджо Маренго, возглавляющий католическую миссию в Монголии. Оба имеют миссионерский опыт, однако Бычок также объединяет восточную традицию с западным образованием и опытом служения в трех континентах.

В истории были Папы значительно младше – от 20-летнего Бенедикта IX в XI веке до Кароля Войтылы, который реформировал католическую церковь на протяжении почти трех десятилетий. Если церковь сегодня действительно ищет нового импульса – молодость, соединенная с пастырским опытом и глубоким укоренением в вере, может стать именно тем сигналом, которого ждут миллионы.

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