Украинец, который ухаживал за матерью, пришел в ТЦК за отсрочкой, но его мобилизовали: что решил суд

Суд в Ривненской области признал незаконными действия ТЦК из-за мобилизации мужчины, который имел право на отсрочку в связи с уходом за матерью. Он пришел в ТЦК по повестке и предоставил документы о предоставлении отсрочки, однако военкомат не принял их и направил мужчину на ВВК, после которой его отправили на военную службу.

Видео дня

Решение по делу № 460/2591/25 вынес Ривненский окружной административный суд 14 апреля, говорится в материалах приговора суда. Как отмечается, мужчина 1987 года рождения имел право на отсрочку в связи с постоянным уходом за своей матерью.

Он состоял на воинском учете в ТЦК как не пригодный к военной службе в мирное время и ограниченно пригодный в военное время.

29 января он обратился по почте в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки и необходимыми документами, а также лично явился по повестке в ТЦК и предоставил еще один экземпляр заявления о предоставлении отсрочки представителю военкомата.

Однако документ был возвращен без рассмотрения, а мужчину направили на ВВК, по результатам которой 30 января его отправили для прохождения военной службы.

По прибытии в воинскую часть мужчина сообщил ответственному работнику о незаконной мобилизации, показав экземпляр заявления с приложениями.

В воинской части сказали, что он не может уволиться с военной службы на основании поданного рапорта, поскольку это не предусмотрено законом.

Тогда мужчина обратился в суд. Он рассказал, что имеет на иждивении мать, которая не может самостоятельно передвигаться и самообслуживаться и нуждается в постоянном постороннем уходе.

Он указал, что ТЦК не предоставил возможности ознакомиться с приказом о мобилизации и обжаловать его в соответствии с законом.

В суде отметили, что документы, которые истец предоставил ТЦК для получения отсрочки, соответствуют постановлению Кабмина № 560. Заявление с приложениями было получено ТЦК, что подтверждается заказным уведомлением о вручении почтового отправления.

Следовательно, суд решил, что в день принятия спорного приказа начальника ТЦК в распоряжении ТЦК имелось заявление о предоставлении отсрочки, которое подлежало рассмотрению комиссией, а истец - не подлежал призыву.

Суд также принял во внимание, что ТЦК не отрицал всех этих обстоятельств и никак не опроверг.

Осуществляя 30 января мобилизацийю истца и включая его в приказ о призыве, ТЦК действовал не в пределах и не способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины, поэтому суд пришел к выводу, что приказ начальника ТЦК является противоправным и подлежит отмене.

В то же время суд указал, что требования об отмене приказа и обязательства уволить истца с военной службы выходят за пределы правоотношений между ТЦК и истцом.

Так, нарушение ТЦК процедуры призыва не может быть самостоятельным и достаточным основанием для отмены приказа командира воинской части.

Кроме того, уход за матерью, которая нуждается в уходе, но не является лицом с инвалидностью I или II группы, не является основанием для увольнения с военной службы в соответствии со статьей 26 Закона №2232-XII, которая определяет исключительный перечень таких оснований.

Следовательно, суд решил, что требование истца об отмене приказа о его зачислении в списки личного состава воинской части и обязательства командира исключить его из списков не соответствует сути нарушенного права истца и не подлежит удовлетворению.