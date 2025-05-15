На Тернопольщине мужчина отказался от мобилизации, хотя ему предлагали службу в тылу: чем все закончилось

На Тернопольщине мужчина после вручения повестки уклонился от службы в тылу на должности деловода в своей же области. Год спустя, осознав, что его ждет уголовная ответственность, он пытался все же присоединиться к ВСУ, однако получил наказание – три года лишения свободы.

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Соответствующее решение принял Подволочиский районный суд Тернопольской области. В приговоре рассказывается, что мужчина, получив повестку в апреле 2024 года, категорически отказался от мобилизации и даже вызвал полицию.

Обвиняемый сообщил, что после этого он сам пошел к начальнику полиции в поселке Подволочиск. Тот вызвал военных из ТЦК и СП, которые отвезли его на ВВК. Мужчину признали годным к службе и предложили быть делопроизводителем в ВСУ и служить в том же Подволочиске. Местный житель отказался.

На суде мужчина признал вину частично. Он сказал, что в апреле-мае 2025 года "ходил в ТЦК и СП, просился на службу, ездил в воинские части Тернопольской области, но никто его не взял".

Он заявил, что сожалеет, а причинами поступка назвал собственное состояние здоровья и больную мать.

Суд проанализировал материалы дела и стал на сторону прокуроров. Мужчина признан виновным по статье 336 УКУ и приговорен к трем годам лишения свободы.

Как писал OBOZ.UA:

– Другой военнообязанный мужчина обратился в суд в связи с противоправными действиями ТЦК и СП – его призвали на службу без оформления соответствующих документов. Окружной админсуд не увидел в действиях экс-военкомата нарушений, и лишь апелляционный административный суд признал нарушение со стороны территориального центра комплектации и соцподдержки.

– В Харьковской области 32-летний житель Купянского района, который дважды проходил военно-врачебную комиссию и проигнорировал повестку, получил три года тюрьмы. В суде мужчина не признал свою вину и отказался давать показания.

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