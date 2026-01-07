Украина в ожидании метелей и морозов: готовы ли дорожные службы и ГСЧС

В Украине в четверг и пятницу, 8 и 9 января, ожидается ухудшение погодных условий: сильный снег, ветер и метели или мокрый снег с дождем, местами гололед. К работе готовятся Оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного значения, а также региональные группы реагирования.

Прогноз от Укргидрометцентра

В Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, что погодные условия будет определять активный южный циклон, который будет перемещаться из Одесской области через центральные области на Сумщину.

"Различные по свойствам воздушные массы вызовут и очень разную по характеру погоду, условно разделив территорию страны на три части", – рассказали синоптики. Разделение будет таким:

в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются значительные снегопады, даже метели, а температура снизится еще больше;

Киевская, Черниговская, Сумская и Черкасская области будут "переходными территориями" от холода к теплу со значительными осадками в виде мокрого снега и дождя, гололедом и налипанием мокрого снега и умеренным теплом как для этой поры;

остальная территория окажется в теплом секторе циклона, поэтому там пройдет умеренный, местами значительный дождь и будет теплее.

Что касается температуры, то на западе страны (также в Винницкой, Житомирской областях) термометры ночью 8 января покажут -7...-12, днем -2...-7 мороза.

В Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской областях в ночь на 8 января будет от 0 до -5, днем от 0 до +5 градусов.

В других регионах мороза не будет: в темное время суток синоптики прогнозируют +1...+6, в светлое время суток +7...+12 градусов.

В целом небо будет облачным; ветер южный (в северных и западных областях северо-восточный), 7-12 м/с, днем на западе, юге, центре – порывы до 15-20 м/с.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине

II (оранжевый) уровень опасности 8 января объявлен в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях из-за сильного снега, метели и возможных снежных заносов на дорогах.

І (желтый) уровень опасности объявлен во всех остальных регионах, кроме Харьковской, Луганской, Донецкой областей.

Причина: 8 января в Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой областях будет значительный снег и метели; в Киевской, Черниговской и Черкасской областях – значительный мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега. Днем в западных, южных и центральных областях скорость порывов ветра достигнет 15-20 м/с. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица.

Для Киева и Киевской области тоже действует предупреждение о I (желтом) уровне опасности из-за метеорологических явлений и погодных условий 8 и 9 января.

В четверг там выпадет значительный мокрый снег, местами дождь, гололед; в ночь на пятницу – значительный снег, метель. Прирост снежного покрова составит 5–10 см или даже до 20 см в западной и северной части Киевщины

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", – предупредили в УкрГМЦ.

Не объявлено об опасных метеоусловиях в Харьковской, Луганской, Донецкой областях.

Ожидается сложная ситуация на дорогах

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины сообщило о том, что с 8 января на базе ГАВРИ начнет работу Оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения.

Среди участников штаба – представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, Государственной службы по безопасности на транспорте и Ассоциации международных перевозчиков Украины.

Одновременно ГП "Дорцентр" будет осуществлять дополнительный мониторинг состояния выполнения работ в зимний период, и во всех областях будут действовать соответствующие региональные группы реагирования.

"Обратите внимание! Ухудшение погодных условий может привести к осложнению проезда из-за гололеда, зимней скользкости и метели и, как следствие, – к авариям, заторам и ограничению движения. Также возможны перебои в электроснабжении, проблемы с общественным транспортом, риски для пешеходов из-за низких температур. Кроме того, возможно нарушение движения автотранспорта на дорогах всех значений, в частности накопление грузовых автомобилей на опасных участках, образование пробок и блокирование движения. Во избежание таких ситуаций городские службы организуют альтернативные маршруты.

При оперативной необходимости Агентство восстановления будет принимать меры по временному ограничению движения отдельных видов автотранспорта на дорогах с высокой интенсивностью", – предупредили в ГАВРИ и призвали водителей при планировании своих поездок учитывать погодные условия.

Как ранее писал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко заявила, что 8 и 9 января в Украине ожидается ухудшение погоды, причем после 9-го числа в нашу страну придет похолодание.

