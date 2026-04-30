Украина расширяет сеть мобильных клиник: проект поддержала Фундация Течия

В Украине увеличивают количество мобильных медицинских клиник Fortitude – еще шесть полноценных медицинских комплексов на колесах уже готовы к работе. Проект реализуется при поддержке Techiia Foundation и благотворительного фонда Solidarity. В целом флот таких клиник возрастет до десяти единиц.

Видео дня

Мобильные клиники – это полноценные медицинские пространства, которые позволяют оказывать помощь там, где стационарная медицина разрушена или недоступна. Они работают автономно и могут разворачиваться даже в полевых условиях.

"Сегодня мы презентуем еще шесть новых мобильных клиник. Это уникальное решение не только для Украины, но и для мира. Они полностью автономные, мобильные и эффективные", — рассказал директор благотворительного фонда Fortitude Андрей Запитецкий.

По его словам, каждая клиника — это около 40 квадратных метров пространства, разделенного на три полноценные кабинеты, оборудованные в соответствии с требованиями Минздрава. Они способны работать без электричества и водоснабжения.

"Мы можем приехать в любое село и, независимо от условий, начать прием пациентов. Даже просто в поле — и принимать людей врачами первого и второго звена", — отметил он.

Клиники уже доказали свою эффективность: за день одна такая команда может принять до 100–120 пациентов. Новые машины позволят охватить еще больше прифронтовых населенных пунктов, где люди фактически остались без доступа к медицине.

"Шесть новых клиник — это шесть дополнительных точек помощи для городков и сел. Но это не просто цифры. Это люди, которые из-за войны потеряли доступ к врачам — из-за разрушенной инфраструктуры, отсутствия транспорта или недостатка медиков", — подчеркнул Запитецкий.

В Techiia Foundation отмечают: поддержка таких инициатив — это инвестиция не в разовые решения, а в системную помощь.

"Мы второй раз поддерживаем этот проект, потому что для нас важно, чтобы помощь была стабильной и масштабируемой. Расширение флота до десяти клиник — это пример того, как партнерство дает реальный результат", — отметила председатель правления фонда Юна Чейс.

По ее словам, ключевая ценность проекта — в его долгосрочности и способности работать там, где другие форматы помощи неэффективны.

Ожидается, что в ближайшее время новые клиники отправятся в деоккупированные и прифронтовые регионы, где потребность в медицинской помощи остается критической.