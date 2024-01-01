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Блог | Украина приближается к возрасту Христа
2022 — главное испытание молодой страны. Борьба за выживание. Энтузиазм. Единство.
2023 — взросление. Суровые будни тяжелого сопротивления.
2024-2025 — путь испытанной, взрослой страны к Победе. Она и станет её настоящим воскресением. Как и должно быть в 33 года.
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