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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Украина приближается к возрасту Христа

Украина приближается к возрасту Христа

2022 — главное испытание молодой страны. Борьба за выживание. Энтузиазм. Единство.

Видео дня

2023 — взросление. Суровые будни тяжелого сопротивления.

2024-2025 — путь испытанной, взрослой страны к Победе. Она и станет её настоящим воскресением. Как и должно быть в 33 года.

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