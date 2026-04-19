Украина получит самолеты Gripen: какая их самая большая ценность для ВСУ

Украина и Швеция продолжают обсуждение передачи многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen. Пилоты Воздушных сил ВСУ могут начать обучение на шведских истребителях уже в 2026 году

Авиационный эксперт Константин Криволап отмечает, что шведские истребители являются вторым по приоритетности типом авиации для Украины после американских F-16. Об этом он рассказал "24 каналу".

Почему Gripen важны для Украины

Главное преимущество Gripen заключается в их технических характеристиках и вооружении. Самолет способен нести французские ракеты класса "воздух-воздух" Meteor с дальностью поражения до 250–300 км. Это позволит эффективно бороться с российскими Су-34 – носителями управляемых авиабомб и Су-35, оттесняя их от украинских границ.

Также эксперт отметил, что шведские истребители приспособлены к адаптации в сложных условиях. Gripen просты в обслуживании (замена двигателя занимает около часа) и могут взлетать с обычных автомобильных трасс, что критически важно в условиях войны. Кроме того, эти самолеты считаются одними из самых дешевых в эксплуатации в Европе.

Планы по поставкам

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял о подписании договора на поставку 150 единиц Gripen. Однако процесс передачи будет поэтапным. По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, первые самолеты могут начать поступать в Украину через три года, а полное выполнение контракта на 150 бортов может занять от 10 до 15 лет.

В ходе недавней встречи с королем Швеции Карлом Густавом Зеленский мог обсуждать ускорение процесса подготовки пилотов и передачи техники, чтобы усилить защиту приграничных регионов Украины от постоянных атак управляемыми авиабомбами.

