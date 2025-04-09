Украина не Россия: в Уголовно-исполнительной службе сказали, каких заключенных не берут в ВСУ

В Украине не все заключенные могут быть условно-досрочно освобождены для привлечения в ряды Вооруженных сил Украины – это четко определено законом. Именно это отличает наше государство от страны-агрессора России с ее подразделениями "Шторм-Z" и их контингентом.

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Так, к рядам Сил обороны не могут присоединиться лица, заключенные за государственную измену и терроризм и другие особо тяжкие преступления. Об этом в телеэфире сообщил представитель Государственной уголовно-исполнительной службы Украины Дмитрий Андреев.

В РФ же, по его словам, к армии, использовав право условно-досрочного освобождения, присоединяются заключенные по совершенно разным статьям Уголовного кодекса.

Андреев рассказал, что наших бывших осужденных в ВСУ, по словам командиров подразделений, отличает большая мотивация, героизм и преданность.

"Подавляющее их большинство отмечено ведомственными и государственными наградами. Нравственные и правовые составляющие кардинально отличают природу наших бойцов. Закон четко определяет перечень лиц, которые не могут быть вовлечены в ВСУ", – сказал он.

В настоящее время более 8000 бывших осужденных пополнили ряды Вооруженных сил Украины, а около 900 заявлений еще находятся на рассмотрении.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины утвердил порядок, регламентирующий призыв заключенных на военную службу. Это касается лиц, осужденных за нетяжкие преступления, которые могут добровольно мобилизоваться.

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