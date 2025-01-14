Кабмин утвердил порядок призыва заключенных на военную службу: что предусматривает

Кабинет министров Украины утвердил порядок, регламентирующий призыв заключенных на военную службу. Это касается лиц, осужденных за нетяжкие преступления, способных добровольно мобилизоваться.

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Новые правила регулируют процедуру взятия на военный учет, прохождение медицинской комиссии и профессионально-психологического отбора, что предусмотрено изменениями в Уголовно-исполнительный кодекс Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство также определило:

Перечень территориальных центров комплектования (ТЦК), которые будут осуществлять военный учет лиц, уволенных досрочно.

Порядок сопровождения Национальной гвардией лиц, уволенных условно-досрочно, в ТЦК, а затем в воинские части для подписания контракта.

Порядок взаимодействия между ТЦК, учреждениями исполнения наказаний и Нацгвардией.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, который является одним из соавторов соответствующего закона №11079-1, эти изменения впервые нормируют мобилизацию заключенных.

Заключенный условно-досрочно освобождается на основании определения суда для прохождения военной службы.

Национальная гвардия сопровождает его в ТЦК, передавая необходимые документы.

В ТЦК выдают военно-учетный документ и сообщают командиру части о прибытии мобилизованного.

Командир организует доставку лица в специализированное подразделение для подписания контракта.

Напомним, в ряды Сил обороны Украины продолжают набирать военнообязанных мужчин, имеющих криминальное прошлое.

Это стало возможным благодаря закону, позволяющему людям с уголовным прошлым записываться в армию. Согласно новому предложению правительства, такие граждане, записавшись на военную службу, получают списание тюремных сроков и условно-досрочное увольнение, если они согласятся служить в армии без отпуска до конца. войны.

Как сообщал OBOZ.UA, законопроект о возможности мобилизации осужденных предусматривает обязательное согласие не только их самих, но и командиров частей, где будут созданы такие отдельные спецподразделения. должностях солдат, но и сержантов, офицеров.

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