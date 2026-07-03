Украина и Германия обсуждают механизм возвращения мужчин призывного возраста, – посол Макеев
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Украина и Германия создали совместную рабочую группу, которая разрабатывает механизмы возвращения украинских мужчин призывного возраста, незаконно покинувших территорию страны. В то же время стороны также работают над расширением государственных услуг для украинцев, находящихся в ФРГ.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью "Укринформу". Он рассказал о двух направлениях работы.
Работа ведется в рамках совместной украинско-немецкой группы
По словам дипломата, вопрос возвращения украинцев, незаконно выехавших за границу, в настоящее время находится на стадии проработки.
Макеев отметил, что работа состоит из двух направлений.
Первое – деятельность центров Unity Hub, через которые украинское государство поддерживает связь со своими гражданами за рубежом, предоставляет им услуги и консультации.
Второе – непосредственное сотрудничество украинских и немецких государственных органов.
"Второе – понять, каким образом мы совместно с немцами можем способствовать возвращению. Поэтому между украинскими и немецкими ведомствами создана рабочая группа, в рамках которой осуществляется обмен информацией", – пояснил посол.
В то же время дипломат подчеркнул, что пока не готов раскрывать, какие именно механизмы возвращения обсуждаются.
"Я пока не буду раскрывать эти механизмы. Они как раз обсуждаются в рамках работы этой рабочей группы", – сказал Макеев.
Unity Hub должен стать центром взаимодействия украинских беженцев с государством
Посол сообщил, что первый центр Unity Hub уже открылся в центре Берлина и постепенно расширяет перечень своих услуг.
По его словам, в первые дни работы центра там уже работали представители Пенсионного фонда Украины, к которым обратилось много украинских пенсионеров со своими вопросами.
Макеев подчеркнул, что такие центры позволяют украинскому государству быть ближе к своим гражданам даже за рубежом, расширять перечень административных услуг, а также создают пространство для работы украинских общественных организаций и общения украинской общины.
"Мы благодарны немцам за то, что они помогли развить идею создания центров для украинцев — Unity Hub", – подчеркнул посол.
В Германии проживает более 1,3 миллиона украинцев
По словам дипломата, Украине важно хорошо понимать структуру украинской общины в ФРГ.
В настоящее время в Германии проживают около 1,3 миллиона украинцев, при этом все больше людей находят работу, платят налоги и социальные взносы, постепенно интегрируясь в немецкое общество.
В то же время Киев и Берлин заинтересованы в том, чтобы эти граждане не теряли связь с Родиной.
"Это в наших интересах и в интересах Германии – сделать так, чтобы на профессионально подготовленных украинцев можно было рассчитывать во время восстановления Украины. Это наш общий интерес", — подчеркнул Макеев.
Сколько украинских мужчин находится в Германии
По официальным данным по состоянию на 30 мая, в Германии находились 1,348 миллиона украинских беженцев. Среди них – 356 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 63 лет.
Именно вопрос возвращения мужчин мобилизационного возраста, незаконно покинувших Украину, сейчас является одним из направлений работы совместной украинско-немецкой межведомственной группы.
Как сообщал OBOZ.UA, Фридрих Мерц подчеркнул, что Германия готова содействовать возвращению на Родину молодых украинских мужчин из Германии. Однако о возможности депортации пока речь не идет.
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