Германия ограничит количество беженцев из Украины: от кого хочет избавиться Мерц

Германия готова способствовать возвращению на родину украинских мужчин-беженцев. Украина ждет их возвращения для защиты от российской агрессии и послевоенного восстановления, поэтому также хочет быть вовлеченной в этот процесс.

Об этом заявили на совместной пресс-конференции после переговоров в Берлине президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц. Впрочем, о возможности депортации пока речь не идет, равно как и о возвращении мужчин немобилизационного возраста.

"Число украинских мужчин, получивших убежище, – это вопрос, над которым мы будем работать вместе с Украиной, чтобы его ограничить, поскольку крайне важно, чтобы эти мужчины находились в своей стране и помогали ей", – заявил канцлер Германии.

Аналогичной позиции придерживается и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что некоторые мужчины выезжали из страны незаконно, тогда как на Родине нуждаются в их поддержке на фронте и для экономического восстановления.

"Мужчины мобилизационного возраста, которые незаконно выехали, должны быть под вниманием наших служб и властей стран, где они находятся. Наши вооруженные силы рассчитывают на их возвращение для ротации — наши воины не железные... Они, хоть и железные, говорят, украинские воины. Но давайте честно, у них есть семьи. Они защищают свой дом, и не только. Но ответственность должен нести каждый человек, который является гражданином Украины, который имеет силы для этого, конституционный долг и мобилизационный возраст", – подчеркнул президент, назвав это "вопросом справедливости".

В то же время, молодежь, которая не подпадает под мобилизационный возраст, имеет право находиться за рубежом, считает Зеленский. Это означает, что Украина не будет добиваться возвращения беженцев в возрасте от 18 до 25 лет.

Как уже сообщал OBOZ.UA, возвращение украинцев из-за границы включили в новую Стратегию по внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которую разработали в Министерстве социальной политики, семьи и единства. В ближайшее время документ подадут на межведомственное согласование.

