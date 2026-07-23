"Уходят лучшие": во время выполнения боевого задания погиб защитник из Львовской области. Фото

В бою против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Львовской области Василий Васькив. Жизнь защитники оборвалась 15 июля 2026 года.

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Свой последний бой мужчина принял в Сумской области. Об этом сообщает Раливский сельский совет Львовской области.

Отдал жизнь за Украину

Василий погиб в бою против российских оккупантов при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Голышевское Сумской области.

До последнего вздоха мужчина вместе с побратимами боролся за свободу и независимость Украины. Он отдал свою жизнь, защищая страну от агрессора и боролся за будущее Украины. Информацию о встрече погибшего и чин похорон сообщат в громаде дополнительно.

"Каждый раз трудно подобрать слова, чтобы поддержать семью, в которую ворвалось горе, чтобы передать боль, которую принесла война. Больно, что уходят самые лучшие", – сообщили в громаде.

Подбугский художественный лицей имени Е. Миська, воспитанником которого был Василий, также выразил соболезнования с связи с гибелью защитника. Его вспоминают как доброго, искреннего, отзывчивого и сочувственного юношу, который всегда был готовым поддержать других.

"Еще совсем молодой, в свои 25 лет, он отдал самое дорогое – свою жизнь – за свободу, независимость и мирное будущее Украины. В 19 лет, не колеблясь, встал на защиту Родины, оставшись верен своему народу до последнего вздоха", – говорится в соболезновании.

Напомним, в Сумской области погиб защитник из Черниговской области. В начале полномасштабной войны Богдан Кириенко защищал Чернобыльскую АЭС, попал в плен и вернулся домой в ноябре 2022 года. После восстановления Богдан вновь вступил в ряды Сил обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Руслан Фурсенко. Сердце украинского воина остановилось 1 июля 2026 года.

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