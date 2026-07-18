"Мама, кто, как не я, будет защищать?": в Сумской области погиб защитник с Черниговщины, прошедший плен. Фото

В Черниговской области простились с национальным гвардейцем Богданом Кириенко, погибшим в войне с Россией. В начале полномасштабного вторжения он защищал Чернобыльскую АЭС, попал в плен и вернулся домой в ноябре 2022 года.

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После восстановления Богдан вновь вступил в ряды Сил обороны, 12 июля он принял свой последний бой с врагом в Сумской области, ценой собственной жизни спас своих побратимов. О Герое рассказало черниговское издание ЧЕline.

Что известно о Герое

Богдан Кириенко родился 9 мая 2000 года в селе Днепровское Черниговской области . Учился там в школе, впоследствии продолжил обучение в Чернигове.

Богдан рано создал собственную семью.

"Он женился в 18 лет, у него родилась дочь Евгения, он учился и в перерывах между учебой воспитывал своего ребенка. Он жил в Чернигове с женой Лидией", — рассказала журналистам мама Богдана Наталья Кириенко.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Богдан Кириенко проходил службу в Национальной гвардии Украины. В начале полномасштабного вторжения он выполнял задания на Чернобыльской атомной электростанции, и когда её захватили российские войска, молодой нацгвардеец попал в плен к врагу.

Освободить Богдана удалось только в ноябре 2022 года. Оправившись после пережитого, он решил вернуться на службу.

"Мы его дождались. Мы его в Киеве лечили. Но он вернулся обратно на службу. Он говорил: „Мама, кто, как не я, будет защищать? Пусть лучше они будут в 550 км от нас, чем будут здесь и будут пытать". Он прошел через это и знает всё это. Он хотел, чтобы его дети росли. После плена у него родился сынок. Он так мечтал о ребёнке, он сидел в плену и думал, как нас всех увидит, если увидит", – рассказала мама воина.

Побратимы Богдана говорят: он был настоящим воином. И всегда поддерживал тех, кто нуждался в поддержке.

"Богдан был очень мотивирован на уничтожение врага. Он вел нас на позиции, выводил с позиций и поддерживал боевой дух подразделения", – цитирует ЧЕline слова одного из побратимов Кириенко

"Это человек, который в 2022 году побывал в плену, это человек, который в 2024 году лишился дома – он сгорел, и это человек, который отдал за народ Украины в бою свою жизнь за нас всех", — говорит еще один соратник Богдана, боец с позывным "Захар".

Младший сержант Богдан Кириенко был командиром 2-го отделения взвода снайперов специального назначения воинской части 3082 Национальной гвардии Украины,

"Он был одним из командиров, он был лидером группы, группа шла за ним. Он смело выполнял свою работу. Он был общительным, смелым человеком. Все любили его шутки. Это был хороший человек. Он не был замкнутым. Он всегда поддерживал ребят и был с ними открытым", – рассказал журналистам защитник с позывным "Турист".

Богдан Кириенко погиб 12 июля во время выполнения боевого задания в Шосткинском районе Сумской области. Там, в составе БТГр имени князя Святослава Ярославовича НГУ, он выполнял боевое задание.

Побратимы говорят, что обязаны Богдану своими жизнями.

"Благодаря его реакции и смелости все его побратимы остались живы, он вступил в бой, был жесткий контакт с врагом", – говорит "Турист".

16 июля с мужественным воином навсегда простились в Чернигове, где его ждали жена и двое детей.

Героя похоронили в его родном селе Днепровское Михаило-Коцюбинской общины.

"До последнего вздоха он нес почетный караул, он нес ради нас, ради этого мира, ради того, чтобы мы сегодня увидели это солнце, увидели это голубое небо", – сказала мама погибшего воина.

В вечность Герой ушел в возрасте 26 лет.

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