Ударят морозы до 11 градусов: синоптик назвала самый холодный день недели и объяснила, когда температура повысится

В Украине в течение недели ожидаются температурные качели. В ближайшие дни столбики термометров будут показывать от -11 до +6 градусов.

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Также будут чередоваться осадки – в разных регионах нашей страны ожидается дождь и мокрый снег. Об этом NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, в среду, 17 января, осадков в Украине не предвидится. Только на Закарпатье возможен небольшой снег. В течение дня во многих областях нашей страны будет преобладать солнечная погода.

В четверг, 18 января, погода резко измениться и атмосферный фронт с запада принесет облака и осадки. В центральных и северных регионах Украины ожидается мокрый снег. На западе осадки будут в виде дождя.

На юге Украины в этот день также возможен небольшой дождь в то время, как на востоке будет преобладать мокрый снег с дождем.

В пятницу, 19 января, почти по всей территории Украины прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Сухо в этот день будет только на юге страны.

По прогнозу синоптика, к выходным осадки прекратятся. Лишь в восточных и южных областях 20 января еще сохранится возможность мокрого снега и дождя.

Из-за такой переменчивой погоды будет колебаться и температура воздуха. Холодать начнет уже 17 января, а самых морозный день на этой недели ожидается в среду. Ночью температура опустится до 11 градусов мороза, но уже 18 января температура снова начнет повышаться.

В течение дня 18 января воздух прогреется до +6 градусов. При этом из-за колебания температуры ожидаются порывы ветра. На юго-западе Украины скорость ветра достигнет 12 м/с, а порывы – до 20 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным синоптиков, февраль 2024 года будет теплее января. В последний месяц этой зимой будет преимущественно идти либо мокрый снег, либо дождь.

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