В Украине станет еще холоднее, пойдут дожди: синоптик предупредил об ухудшении погоды

В Украине в конце текущей недели (2-8 октября) станет холоднее, ближе к выходным в ряде регионов будет наблюдаться порывистый ветер и небольшие осадки. Дожди в большинстве областей ожидаются в пятницу, 6 октября.

Таким прогнозом поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич в статье для meteoprog.com. В начале недели, по его данным, будут преобладать комфортные температуры, во второй половине погода станет более прохладной, ветреной, а в конце семидневки похолодание усилится.

Во вторник, 3 октября, прогнозируется в целом малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный, в восточных областях северный, 5-10 м/с.

Видео дня

Ночью в среднем +5…+10°С (в Сумской и Харьковской областях местами +1…+4°С). Днем еще сохранится тепло до +19…+24°С.

В среду, 4 октября, в районе Полесья и местами в северных областях дожди могут пройти в первую половину дня. Ветер юго-западный, с переходом днем на западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях местами порывы, 15-20 м/с.

Ночью по Украине столбики термометров покажут +8…+13°С (на востоке +4…+9°С). Днем ожидается +20…+25°С (хотя на крайнем западе только +15…+20°С).

В четверг, 5 октября, Кибальчич прогнозирует переменную облачность и сухую погоду. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах +6…+11°С, днем +17…+22°С.

В пятницу, 6 октября, снижение атмосферного давления спровоцирует дожди в большинстве регионов, кроме западных. На Левобережье и южных областях – умеренные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем местами возможны порывы, 15-20 м/с.

Ночью на улице будет примерно +6…+11°С. Днем в северных и западных областях +14…+19°С, на остальной территории +19…+24°С.

В субботу, 7 октября, запад и местами север страны могут накрыть небольшие кратковременные дожди. На остальной территории без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с.

Температура воздуха уменьшится. Ночью, предварительно, она составит +3...+8°С, днем +10...+15°С.

В воскресенье, 8 октября, осадков не ожидается, только днем на севере Левобережья местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

На западе Украины ночью местами вероятны заморозки -3...0°С. В среднем температура в темное время суток будет +2...+7°С, в светлое – примерно +7…+12°С.

Как писал OBOZREVATEL:

– Украинский гидрометцентр также прогнозирует похолодание в нашей стране в текущую неделю.

– Народный синоптик Владимир Деркач считает, что в октябре 2023 года периоды потепления будет сменять холод, хотя в конце месяца ожидается плавное снижение температуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!