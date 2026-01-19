Ударит 18 градусов мороза: где во вторник в Украине будет холоднее всего. Карта

Во вторник, 20 января, в Украине ожидается настоящий удар морозов. Самые низкие температуры прогнозируют на западе страны, где термометры могут показывать до -18°C.

На севере и востоке также будет холодно, а вот на юге ощутимо потеплеет по сравнению с другими регионами. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

На севере Украины ночь и день пройдут преимущественно без существенных осадков, с облачностью и прояснениями.

Температура ночью ожидается от -13° до -15°C, днем от -9° до -7°C. Ветер северо-западный, слабый, 3–8 м/с, поэтому ощущение холода может быть еще более острым.

На юге температура ночью будет держаться в пределах -9°...-11°C, днем поднимется до -3°...-1°C. Атмосферные условия – облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 3–8 м/с.

Даже на юге, где обычно теплее, мороз будет ощущаться из-за холодного ветра и утренних заморозков.

Холоднее всего будет на западе страны. Ночью столбики термометров опустятся до -16°...-18°C, днем – до -9°...-7°C.

Ветер южный 3–8 м/с, а незначительная облачность обеспечивает ощущение еще большего холода, особенно в утренние и ночные часы. На западе снегопадов не прогнозируют, однако сильные морозы сохранятся в течение всего дня.

Восточная часть страны также почувствует сильные морозы. Ночью температура опустится от -11° до -16°C в зависимости от региона, днем – от -6° до -9°C.

Облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный 3–8 м/с. В таких условиях водителям и пешеходам советуют быть осторожными на дорогах из-за возможного гололеда.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 января в Украине сохранится морозная погода, арктический воздух и мощный антициклон с северо-востока. Давление будет расти, а прояснения будут способствовать дополнительному охлаждению воздуха.

