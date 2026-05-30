Ударил мороз и пошел снег: в Карпатах за несколько дней до лета погода устроила 'сюрприз'. Фото и видео

За несколько дней до лета погода по всей территории Украины удивила существенной прохладой и дождями. Впрочем, настоящий синоптический "сюрприз" зафиксирован в Карпатах: там ударил мороз и выпал снег.

Также на вершинах гор наблюдаются сильные порывы ветра. Фото и видео обнародовали местные паблики.

Поп Иван и Черногору накрыла зима

Так, на гору Поп Иван, одну из самых высоких вершин Украинских Карпат, с высотой 2028.5 м., в конце мая неожиданно вернулась зима.

"По состоянию на 9.05 30.05.2026 на горе Поп Иван облачно, снег, ветер западный 13 м/с, температура воздуха -1°С", – говорится в сообщении спасателей Прикарпатья в Facebook.

Не исключением стал и самый высокий горный массив Украинских Карпат, к которому относится гора Говерла, – Черногора, там тоже, по состоянию на 30 мая, зимне и прохладно.

Впрочем, такая погода в этой местности, по словам горного спасателя Василия Фицака, является стабильной.

"В Черногоре все стабильно, пошел снежок, а отметка термометра на -1С", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне синоптик Наталья Диденко рассказала, что в последние выходные весны почти всю территорию Украины накроют дожди и грозы. В большинстве регионов температура днем будет держаться на уровне от +12 до +17 градусов, а местами будет еще ниже. Также похолодание будет сопровождаться порывистым северо-западным ветром.

