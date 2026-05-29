Украину в последние выходные мая накроет непогода: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В последние выходные весны почти всю территорию Украины накроют дожди и грозы. В большинстве регионов температура днем будет держаться на уровне от +12 до +17 градусов, а местами будет еще ниже.

Видео дня

Похолодание будет сопровождаться порывистым северо-западным ветром. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

В западных областях ожидается несколько более теплая погода: от +19 до +23 градусов, а на Закарпатье температура может подняться до +24 градусов. В воскресенье холоднее всего будет в Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях. Там ожидается от +10 до +13 градусов.

Порывистый ветер, который синоптик прогнозирует в субботу, постепенно ослабеет на следующий день. Осадки ожидаются почти по всей территории Украины. 30 мая в западных регионах существенных дождей не ожидается.

В Киеве 30 и 31 мая также будут периодические дожди. Дневная температура воздуха в столице составит от +12 до +14 градусов.

По прогнонам Наталки Диденко, погода изменится уже с начала лета. С 1 июня в Украину должно прийти потепление.

Напомним, уже с понедельника, когда начнется календарное лето, столбик термометра медленно пойдет вверх. Потепление будет не слишком быстрым, однако, неустанным.

Также OBOZ.UA сообщал, по сети начали распространяться сообщения об аномальной жаре, которая надвигается на Европу. На самом деле, в отличие от западноевропейских стран, Украину от высоких температур защитит прохладный воздух из Скандинавии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!