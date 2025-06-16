Учитывается ряд факторов: в Генштабе объяснили, как определяются мобилизационные планы и наказывают ли за их невыполнение

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины формирует мобилизационные планы в соответствии с потребностями конкретных воинских частей. При этом учитывается ситуация на фронте, потери, функциональное назначение подразделений и их укомплектованность.

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Об этом говорится в ответе Управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ на запрос СМИ. За невыполнение планов должностных лиц ожидает наказание.

В документе указано, что мобилизационные задачи разрабатываются Генеральным штабом ВСУ как высшим военно-управленческим органом. Основой для этого являются текущие потребности подразделений – с учетом их функционала, потерь и боевой ситуации.

"Формирование задач базируется на потребностях конкретных воинских частей с учетом их функционального назначения, потерь, комплектности и оперативной обстановки", – говорится в ответе.

Параллельно в Командовании Сухопутных войск уточнили, что при планировании мобилизационных планов используют данные из информационной системы "Оберіг". Эта система позволяет оценить количество военнообязанных в разных регионах Украины и определить реальные человеческие ресурсы, закрепленные за конкретной территорией. Такой подход позволяет эффективно формировать задачи для территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

На практике процесс выглядит так:

Генштаб определяет общий объем необходимого личного состава для комплектования подразделений. Областные ТЦК получают соответствующие плановые показатели и передают их на районный уровень. В районах ТЦК формируют персонализированные списки, осуществляют вызовы, вручение повесток и оповещение населения.

Как отметили в Командовании Сухопутных войск, выполнение мобилизационных планов – это часть реализации действующего законодательства о воинской обязанности и службы, мобилизационной подготовки и мобилизации. Если должностные лица ненадлежащим образом выполняют свои обязанности, командиры обязаны реагировать – сначала замечанием, а в случае необходимости – дисциплинарным взысканием.

Кроме того, в случае нарушения законодательства в этой сфере, предусмотрены административные наказания. В частности, согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, на виновных могут быть наложены штрафы.

Как сообщал OBOZ.UA, во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине военнообязанным гражданам представители территориального центра комплектования вручают повестки. Однако ни ТЦК, ни СП не могут самостоятельно определять пригодность граждан к службе.

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