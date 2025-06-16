Могут ли представители ТЦК самостоятельно определять пригодность граждан к службе: объяснение

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине военнообязанным гражданам представители территориального центра комплектования вручают повестки. Однако ни ТЦК, ни СП не могут самостоятельно определять пригодность граждан к службе.

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Об этом сообщили в управлении коммуникаций командования Сухопутных войск (КСВ), передает СМИ. Соответствующими действиями занимается только военно-врачебная комиссия (ВВК).

"Пригодность гражданина к военной службе определяется исключительно военно-врачебной комиссией... Ни один военнослужащий ТЦК и СП не имеет полномочий самостоятельно признавать лицо годным или непригодным к службе", – говорится в документе.

В Командовании Сухопутных войск отметили, что в случае мобилизации лиц, которые являются непригодными к службе, в частности, граждан с ментальными расстройствами или зависимостями – такие случаи подлежат проверке, а виновные несут ответственность согласно действующему законодательству.

Кроме того, командование подает ходатайство в Медицинские силы ВСУ о проведении проверок деятельности внештатных военно-врачебных комиссий при районных ТЦК и СП, чтобы убедиться в соблюдении требований приказа Минобороны №402 во время медосмотров военнообязанных.

Напомним, Министерство обороны Украины дополнит систему уплаты штрафов от территориальных центров комплектования и социальной поддержки за нарушение правил воинского учета военнообязанными украинцами. Совсем скоро их можно будет оплатить в приложении Резерв+.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) подпадают под те же правила мобилизации, что и остальные граждане. Статус переселенца не освобождает от обязанности становиться на воинский учет.

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