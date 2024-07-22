Учебный год начнется беспрепятственно: издательство 'Ранок' восстановило уничтоженную партию учебников

В результате удара по полиграфическому комплексу "Фактор-Друк" издательство потеряло почти 69 тысяч экземпляров "Німецької мови".

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Одно из крупнейших образовательных издательств Украины "Ранок" полностью восстановило уничтоженную партию учебников "Німецька мова" для 7 класса, сгоревших после обстрела типографии "Фактор-Друк" в Харькове.

Как известно, почти два месяца назад, утром 23 мая, россияне нанесли удар по полиграфическому комплексу в Харькове. Там свои книги печатали ведущие издательства Украины. Из-за обстрела типографии погибли семь работников, десятки тысяч книг сгорели или были существенно повреждены.

Среди издательств, нанесших наибольший ущерб вследствие удара, есть и издательство "Ранок". В частности, из-за атаки по типографии уничтожен почти весь тираж учебных учебников "Німецька мова".

"Из более чем 82 000 учебников "Німецька мова (3-й рік навчання)" для учащихся 7 классов, которые мы должны подготовить к началу учебного года в соответствии с государственным заказом, почти 69 000 были уничтожены", – сообщает Виктор Круглов, генеральный директор издательства "Ранок".

В целях диверсификации рисков издательство печатало учебную литературу сразу в нескольких украинских типографиях, отмечает он. После печати учебники постепенно отгружались в логистические центры "Ранку", а оттуда – в органы управления в сфере образования и украинские школы.

В частности, утром 23 мая издательство вывезло еще одну партию "Німецької мови", которая после печати хранилась на "Фактор-Друк". Однако уже через несколько часов россияне нанесли удар по типографии, остальные тиражи сгорели. Несколько обгоревших экземпляров при содействии Украинского института в Швеции представят на специальной выставке в Стокгольме уже этой осенью.

Кроме учебных изданий, в результате обстрела "Фактор-Друк" были уничтожены тиражи нескольких детских книг "Ранку", а также более 60 тонн бумаги, которые издательство доставило в типографию для печати других учебников. Общий ущерб "Ранок" оценивает в несколько миллионов гривен.

Весь уничтоженный тираж учебников издательство восстановило за свой счет. Чтобы это произошло в кратчайшие сроки, пришлось корректировать графики выхода новых изданий и срочно заказывать из-за границы дополнительную партию бумаги.

Помочь с внеплановой печатью учебной литературы согласились четыре типографии-партнера "Ранку". Как отмечают в издательстве, из-за очередей на печать и большого количества заказов, возникших после разрушения одного из крупнейших полиграфических комплексов Украины, работникам этих типографий приходилось работать в несколько смен с 6 утра до 11 вечера.

В издательстве отметили, что процесс подготовки нового тиража усложняла сложная энергетическая ситуация в Украине. Чтобы отключение света не помешало работе типографий, издательство обеспечило их генераторами, которые подключали непосредственно к печатным машинам.

"Это дополнительные затраты для нашего издательства. Кроме того, возникла еще одна проблема. Из-за жары и отдающих машины тепло температура в цехах типографий иногда поднималась выше 40 градусов. От этого плавилась даже краска. Поэтому безгранично благодарен работникам за упорную работу в сверхсложных. условиях", – добавляет гендиректор "Ранку".

Как сообщают в издательстве "Ранок", восстановленный тираж учебников "Німецька мова" уже доставляют в органы управления в сфере образования. Этот процесс обещают завершить к 1 августа.

"Наша команда приложила невероятные усилия, чтобы вовремя создать и доставить всю учебную литературу к началу учебного года. Поэтому могу точно заверить: несмотря на все вызовы, учебники на партах украинских школьников будут. Какой ситуация будет уже с нового года, пока неизвестно. Но думаю , при содействии государства и благодаря иностранным грантам каждую школу обеспечат учебной литературой. Украинские издатели будут со своей стороны делать все, чтобы так и было", – говорит Виктор Круглов.