'Убийцы становятся героями России': социологи показали 'пропасть' между украинцами и россиянами на примере отношения к Сталину

В России продолжается стремительная "сталинизация": в апрельском опросе более 40% россиян назвали самым выдающимся человеком всех времен и народов диктатора Иосифа Сталина. Вторую "ступеньку" в рейтинге "величия" граждане страны-агрессора отвели российскому диктатору Владимиру Путину.

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Украинские социологи сравнили динамику отношения к Сталину, истребившему миллионы граждан СССР, в Украине и России – и выяснили, что существуют кардинальные различия, которые из года в год углубляются все больше. Об этом говорится в публикации Киевского международного института социологии (КМИС)

Апрельский опрос российского "Левада-Центра", в ходе которого социологи интересовались у россиян, кого те считают самым выдающимся человеком всех времен и народов, показал, что 42% опрошенных считают таковым Иосифа Сталина. В целом же тех, кто в РФ относится к диктатору и убийце миллионов граждан СССР положительно, по последним опросам значительно больше половины.

Интересно, что в 2012 году уровень одобрения Сталина в России и Украине был почти одинаков – 28% и 23% соответственно. Однако чем дальше – тем глубже становилась мировоззренческая пропасть, которая проявлялась в отношении к диктатору граждан двух стран.

Так, в 2016-м в РФ положительно относились к Сталину уже 37% граждан, тогда как в Украине количество его сторонников снизилось до 17%.

В 2018 году одобряли диктатора 40% россиян и 14% украинцев.

В 2019-м и 2021-м среди украинцев фиксировался незначительный рост положительного отношения к Сталину – до 16% и 18% соответственно. В России же любовь к диктатору перевалила за половину населения и продолжала стабильно расти: до 52% в 2019 году и 59% два года спустя.

Резкое снижение количества симпатиков Сталина в Украине фиксировалось в 2022-м (5%) и 2023-м (4%) годах. Россиян же полномасштабная война побудила любить его еще больше: о положительном отношении к диктатору в 2022-м говорили 60%, а уже в следующем году – 63%.

Впрочем, очень красноречивы и другие фамилии в рейтинге "самых выдающихся людей всех времен и народов" в представлении россиян.

На второе место они поставили Путина: его считают "самым выдающимся" из множества миллиардов живших и живущих на всей планете людей 31% россиян.

Незначительно, всего на 3%, отстал от современного диктатора Владимир Ленин (28%).

Далее следуют российских поэт Александр Пушкин (24%), российский император Петр І (19%), космонавт Юрий Гагарин (15%), советский полководец Георгий Жуков (13%), российская императрица Екатерина ІІ (9%), генсек Леонид Брежнев (8%), ученый-химик Дмитрий Менделеев (8%). И только замыкает первую десятку "величайших людей всех времен и народов" по версии россиян первый представитель не России – один из самых выдающихся ученых XX века, физик-теоретик Альберт Энштейн: его имя назвали всего 8% россиян.

Во вторую десятку также вошли почти исключительно деятели времен Российской Империи и Московского царства, а также Советского Союза – за двумя исключениями. Так, 5% россиян назвали еще одного иностранца, ученого Исаака Ньютона. При этом 7% опрошенных считают, что мир должен быть благодарен России за уже покойного российского политика-фрика, лидера ЛДПР Владимира Жириновского – он, по версии граждан РФ, сделал для мира куда больше, чем Ньютон, и лишь немногим менее, чем Энштейн.

Напомним, не так давно появилась еще одна интересная информация в области социологии. Недавний опрос российских военных показал, что большинство из них не имеют никакого представления о целях развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.

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