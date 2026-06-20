Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: семья просит проверить законность мобилизации Приходько

Семья убитого 5-летнего Кирилла Тлявова просит Министерство обороны проверить законность мобилизации бывшего полицейского Ивана Приходько, которого обвиняют в убийстве ребенка. Также родственники просят отменить приказ о его мобилизации.

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Об этом журналистам сообщила адвокат семьи Эльвира Лазаренко. По её словам, обращение уже направлено в Министерство обороны. Кроме того, подготовлены адвокатские запросы в Командование Сухопутных войск ВСУ и в воинскую часть.

В обращении к Минобороны адвокат просит проверить обстоятельства и законность мобилизации Ивана Приходько. В письме отмечается, что действия обвиняемого "имеют признаки искусственного создания условий для уклонения от явки в суд и затягивания судебного процесса".

Кроме того, представители семьи Тлявовых обратились к военному командованию и воинской части с просьбой подтвердить факт прохождения службы Приходько, условия его службы, а также возможность его участия в судебных заседаниях лично или в режиме видеоконференции.

По словам Эльвиры Лазаренко, родственники погибшего считают, что мобилизацию использовали в качестве повода для приостановки судебного разбирательства. Она отметила, что в 2029 году истекают сроки давности по обвинениям в хулиганстве и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Таким образом, обвиняемый стремится избежать привлечения к ответственности.

Также Лазаренко сообщила, что Европейский суд по правам человека после получения возражений от украинского правительства приступил к вынесению решения по делу "Тлявовы против Украины". Жалоба касается чрезмерной длительности рассмотрения дела в украинских судах.

Представительница потерпевших подчеркнула, что с момента гибели Кирилла Тлявова прошло семь лет, однако за это время производство не было завершено. По её словам, срок давности по обвинению в убийстве по неосторожности истек два года назад, поэтому виновный будет освобождён от отбывания наказания.

В то же время адвокат надеется, что возможное решение ЕСПЧ в пользу семьи ускорит рассмотрение дела в национальных судах.

Что предшествовало

Напомним, 5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяславе-Хмельницком 31 мая 2019 года. Мальчик скончался 3 июня в больнице, так и не придя в сознание. Полицейские, как выяснилось, были пьяны и просто "развлекались", стреляя по банкам.

4 июня 2019 года суд арестовал двух сотрудников правоохранительных органов, подозреваемых в убийстве ребенка, — Владимира Петровца и Ивана Приходько. Однако они свою вину отрицали. Подозрение было предъявлено также второму из задержанных полицейских — Дмитрию Кривошею. А ещё одно — подростку, который также находился на месте преступления.

25 мая 2023 года суд вынес приговор по делу. Тогда бывший полицейский Иван Приходько получил 4 года лишения свободы. Его признали виновным по статье 263 Уголовного кодекса Украины (Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия) и по статье 119 УКУ (Убийство по неосторожности)

Другой подозреваемый, бывший полицейский Владимир Петровец, получил 2 года условно. Суд признал его виновным по статье 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием).

В то же время Дмитрия Кривошея и Станислава Петровца, которых обвиняли в хулиганстве, суд оправдал.

Как сообщал OBOZ.UA, суд в Одессе огласил приговор убийце одесского общественного деятеля и активиста Демьяна Ганула. За это преступление перед судом предстал 46-летний дезертир Сергей Шалаев: ему инкриминировали преступления, предусмотренные сразу несколькими статьями Уголовного кодекса Украины

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