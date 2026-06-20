Трамп хотел отдать украинские территории, которые не были захвачены: Макрон раскрыл детали соглашения с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планировал передать российскому диктатору Владимиру Путину часть украинских территорий, в том числе даже те, которые не были оккупированы. Обе стороны были в шаге от заключения соглашения во время встречи на Аляске в августе 2025 года.

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Однако подписать документ не удалось из-за вмешательства европейских лидеров. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире France 2.

"На стол почти был положен договор, в котором предлагалось отдать украинскую территорию, которая ещё не была завоевана", – подчеркнул французский лидер.

Европа убедила США не идти на уступки РФ

Он рассказал, что в 2025 году рассматривалась возможность заключения соглашения между США и Россией, однако реализации такого сценария помешало срочное вмешательство европейских лидеров. По его словам, они прибыли в Соединенные Штаты и убедили американскую сторону отказаться от подобных намерений.

Макрон также отметил, что после сложных переговоров с президентом Владимиром Зеленским Трамп некоторое время считал поражение Украины неизбежным. Впрочем, впоследствии его оценка изменилась, поскольку прогнозы о скором истощении украинского сопротивления и невозможности пережить зиму не оправдались.

Французский лидер добавил, что президент США изменил свое восприятие ситуации после того, как убедился в стойкости украинцев и Вооружённых сил Украины, а также увидел готовность европейских партнёров брать на себя большую ответственность за поддержку Киева.

"Он увидел, что Россия не соблюдает своих обязательств, и их мир – это капитуляция Украины", – убежден Макрон.

Напомним, ранее Макрон заявил, что Трамп в начале своего возвращения на пост думал, что Украина проиграет в войне, которую начала Россия. Однако впоследствии он изменил своё мнение и понял, что ошибался в отношении украинцев. Теперь глава Белого дома понял, что украинцы – смелые люди, которых он уважает.

Как писал OBOZ.UA, Трамп после прилета во Францию на саммит "Группы семи" провел двустороннюю встречу с Макроном, в ходе которой они говорили и об Украине. Президент США сказал, что может "что-то сделать" для урегулирования. Мол, и президент Владимир Зеленский, и диктатор Владимир Путин "открыты для этого".

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