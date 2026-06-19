Суд в Одессе огласил приговор по делу об убийстве Демьяна Ганула: как наказали обвиняемого

Суд в Одессе вынес приговор убийце одесского общественного деятеля и активиста Демьяна Ганула. За это преступление перед судом предстал 46-летний дезертир Сергей Шалаев: ему инкриминировали преступления, предусмотренные сразу несколькими статьями Уголовного кодекса Украины

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По решению суда, остаток жизни Шалаев проведет за решеткой. Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда.

Убийце Ганула огласили приговор

Приморский районный суд Одессы 19 июня огласил приговор по делу об убийстве Демьяна Ганула.

После проведения прений судьи признали 46-летнего подозреваемого, военнослужащего Сергея Шалаева, виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

умышленное убийство по заказу (п. 11 ч. 2 ст. 115),

(п. 11 ч. 2 ст. 115), незаконное обращение с оружием ( ст. 263)

ст. 263) дезертирство (ч. 5 ст. 407).

Суд над убийцей Ганула продолжался с 1 октября 2025 года. Шалаев во время следственного эксперимента и в зале суда полностью признал свою вину. Он также рассказал, как готовил убийство.

Перед совершением преступления Шалаев в течение месяца следил за Ганулом. Указания злоумышленник получал от анонимного куратора. На тот момент Шалаев уже находился в розыске за самовольное оставление части.

Утром 14 марта 2025 года обвиняемый подкараулил Демьяна Ганула в центре Одессы и несколько раз выстрелил в активиста. В суде он признался, что раненый Ганул попытался убежать, однако он догнал жертву и произвел контрольный выстрел в голову активиста.

Демьян Ганул скончался на месте.

Потерпевшими по делу выступили жена погибшего Жанна Вознюк и его отец Вадим Ганул.

"Суспільне" отмечает, что в ходе процесса защита Шалаева пыталась смягчить положение подсудимого. Семья обвиняемого перечислила жене погибшего 100 тысяч гривен в качестве "компенсации", однако Жанна Вознюк категорически отказалась от этих денег.

Впоследствии защита предоставила суду справку о том, что после возвращения эти средства были перечислены на счет благотворительного фонда "Повернись живим".

"Несмотря на приговор исполнителю, главный вопрос дела остается открытым – правоохранители до сих пор не установили личность заказчика и координатора убийства общественного деятеля. Материалы в отношении организаторов преступления выделены в отдельное уголовное производство, расследование которого продолжается", – подчеркнули в "Суспільному".

Как сообщал OBOZ.UA, убийство известного активиста Демьяна Ганула всколыхнуло Одессу и всю Украину 14 марта 2025 года. До этого он говорил об угрозах в свой адрес, а в июле 2024 года даже обращался к СБУ с просьбой о защите.

В тот же день полиция Одессы задержала подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула. Он оказался военнослужащим 28-й ОМБр, ушедшим в СЗЧ.

Уже 16 марта задержанный Шалаев признал свою вину в суде. А ещё через несколько дней в сети появилось полное видео убийства активиста Ганула: преступление убийца совершил на глазах у прохожих.

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