У знаменитых аистов Грицика и Одарки будет пополнение: кадры растрогали сеть. Фото и видео

У известной на всю Украину пары аистов Грицика и Одарки появилось пополнение в семье. В ночь на 14 апреля самка снесла в гнезде первое яйцо.

Об этом сообщила орнитолог Пирятинского нацпарка Ирина Саражинская. По ее словам, первое яйцо наблюдатели начали ждать с 12 апреля.

"Опыт наблюдений за Одаркой показывает, что в 2024 и в 2025 годах первое яйцо она откладывала через 7 дней после "пирамид", то есть после спаривания. В этом году интервал составил 8 дней (с 05.04)", – заявила исследовательница.

Она также добавила, что поскольку в прошлом году яйца в гнезде пары появлялись через день (31.03, 02.04, 04.04, 06.04, 08.04), второе пополнение может появиться через двое суток – вечером среды, 15 апреля в вечернее время. В то же время какое количество яиц будет в этом году, орнитологи не знают.

Как вели себя аисты

Прошлой весной пара вырастила пятерых птенцов, одного из которых самец вынес из гнезда. Птичку по имени Катя спасли специалисты, и после того, как она окрепла, она смогла отправиться на зимовку.

Остальные успешно научилась летать и в конце лета 2025 года, вылетела из гнезда. Всего в течение трех лет (2022-2025 гг.) Грицик и Одарка вырастили 16 аистов.

Напомним, что нынешний сезон для птичьей пары начался с драмы. Пока Грицик и Одарка находились на зимовке, их гнездо заняла другая пара аистов, Квитка и Лель. Однако после возвращения Одарка выгнала соперницу, а затем и Грицик преодолел своего пернатого "оппонента".

Теперь же и Грицик, и Одарка стали сильнее беспокоиться о безопасности: птицы по очереди вылетают из гнезда, чтобы не потерять его снова.

Как сообщал OBOZ.UA, о формировании новой пары в гнезде аистов, которая не является известными ранее Одаркой и Грициком стало известно 3 апреля. Тогда орнитологи впервые предупредили о возможной борьбе за гнездо, если предыдущие птицы вернутся.

