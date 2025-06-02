У выброшенного из гнезда аистенка Катруси появился "братик": ему нашли "особое" имя. Фото

У аистенка Катруси, которая проходит реабилитацию в центре на Полтавщине, появился сводный братик. У него та же судьба – родители-аисты вынесли его из гнезда как "лишнего" птенца, чтобы спасти жизнь остальным.

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Об этом 1 июня сообщили на Facebook-странице "Лелека Грицько". Также в сети опубликовали новые видео с Катрусей, за жизнью которой следят пользователи.

"У Катруси появился братик. Еще один аист-знайда. Как его назовем? Принимаем донаты на сбор с именами малыша! Самый большой победит!" – говорится в сообщении.

Там опубликовали фото птенцы, которые, прижавшись друг к другу, спали в гнезде. В комментариях большинство пользователей сети предложили назвали малого аиста Малюком (в основном, на фоне событий 1 июня вспоминая главу СБУ Василия Малюка. – Ред.). Некоторые же предлагали звать его Петрусь или Тарасик.

Исследовательница же Ирина Саражинская показала видео завтрака Катруси в реабилитационном центре "Усадьба Нюшаник", где она снова проявила свой "характер".

"Что-то не очень Катрусе нравится рыбка, которая является обязательной в ее рационе. А вот сердечки ест с аппетитом. Катрусе приятного аппетита! А ее опекунам Ирине и Валерию сил, терпения и приятных новостей в их нелегкой работе", – отметила она.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сеть развеселили кадры со спасенным аистенком Катрусей, которая перебирала еду. Украинцы в шутку называли ее "пани Екатерина", потому что за короткое время птенец стал значительно больше.

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