У побережья оккупированного Крыма произошло землетрясение. Карта

В воскресенье, 31 мая, в районе временно оккупированного Крыма было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.3 балла. По классификации специалистов, оно относится к категории еле ощутимых.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля. Отмечается, что 31 мая в 19:08 было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.3 по шкале Рихтера. Эпицентр располагался в Черном море, примерно в 15 километрах до побережья Крыма. Глубина составляла 10 километров.

Напомним, что последний раз в оккупированном Крыму сильное землетрясение произошло в феврале 2026 года. Оно напугало местных жителей. Магнитуда достигла 5,1, а толчки ощущались за десятки километров от эпицентра.

