У них есть серьезные проблемы: названа популярная порода собак, которую лучше не заводить

Некоторые породы собак считаются идеальными домашними питомцами благодаря своему темпераменту и внешнему виду. Небольшие животные уже давно популярны благодаря своему привлекательному виду, скромным требованиям к пространству, меньшей потребности в физических нагрузках и минимальным затратам на корм.

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Однако ветеринар Сюзанна Мойес, сотрудничающая с Green Pantry, предостерегла владельцев от одной из популярных пород – кокапу. По её словам, уход за этой собакой может оказаться гораздо сложнее, чем кажется, пишет Express.

Популярность этой породы резко возросла в последние годы, однако существует несколько проблем со здоровьем, которые могут на них повлиять.

"Мелкие породы, такие как кокапу, особенно популярны не только благодаря своей очаровательной внешности, но и благодаря своему ласковому и дружелюбному характеру. Эти собаки обладают ярким характером и являются прекрасными компаньонами, особенно для семей, которые ищут любящего и преданного домашнего питомца", – сказала специалистка.

Однако потенциальные проблемы со здоровьем остаются серьёзной проблемой для этих животных. Эксперт утверждает, что кокапу могут жить около 12–15 лет. На продолжительность их жизни в значительной степени влияют генетика, общее самочувствие и рацион.

Ветеринар назвала ожирение одной из основных проблем для этих собак. "Это легко исправить с помощью здорового и сбалансированного питания, а также понимания, чем следует кормить собаку, а чем нет", – сказала она.

Еще одной проблемой для кокапу является дисплазия тазобедренного сустава – часто наследственное заболевание, при котором тазобедренный сустав развивается неправильно, что приводит к нестабильности и боли. Поэтому старайтесь обеспечивать им регулярные физические упражнения.

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