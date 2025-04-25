У него был позывной 'Горец': в госпитале Днепра умер защитник с Прикарпатья, воевавший на Запорожье. Фото

В днепровском госпитале остановилось сердце командира отделения техобслуживания автотехники Александра Горецкого родом из Ивано-Франковской области. Воин 102-й отдельной бригады ТРО, выполнявший боевые задания на юге, получил тяжелые раны в результате несчастного случая.

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Защитнику теперь навеки 46 лет, у него осталась большая семья. О потере повестили в сообществе "Пласт – украинский скаутинг".

"Погиб, защищая Украину, Александр Горецкий. Пластовое псевдо "Буревестник". Военный позывной "Горец". Тихо спи, друг…", – говорится в сообщении.

Горецкий Александр Владимирович, 13.01.1979 г. р., с детства жил в пригородном селе Ямница. Приблизительно с 1993 года был пластуном кружка "Горыцветы" 35-го куреня им. Юстина Гирняка. Юноша был активен в пластовых мероприятиях, путешествиях и подготовке. Участвовал в окружном лагере "Скобиное гнездо" (август, 1995 года). Принял пластовую присягу и активно пластовал до 1996 года.

Впоследствии постоянно помогал пластунам, в том числе с транспортировкой во время лагерей 56-го куреня им. М. Рудницкой.

Учился Александр в Ямницкой школе, а затем окончил Ивано-Франковское высшее профессиональное техническое училище №21 по специальности кузнечного и газоэлектросварщика. Короткое время работал газоэлектросварщиком на Ивано-Франковском цементно-шиферном комбинате.

Отбыл срочную военную службу в Бердичеве на Житомирщине. После женитьбы совместно с семьей жил в Ивано-Франковске. Работал водителем-дальнобойщиком в Европе.

С началом российского вторжения в Украину Александр Горецкий стал в ряды Сил обороны. Имел звание старшего сержанта. Был командиром отделения технического обслуживания автомобильной техники взвода материально-технического обеспечения в 78-м отдельном батальоне 102-й отдельной бригады территориальной обороны имени полковника Дмитрия Витовского. Выполнял боевые задания на фронте в Запорожской области, вблизи города Гуляйполе.

"Александр прошел весь боевой путь с начала формирования батальона вместе с нами. Склоняем головы перед семьей, помним и скорбим вместе", – сообщили в 78-м отдельном батальоне ТрО.

Отмечается, что 16 апреля 2025 года на Запорожье во время несчастного случая "Горец" получил многочисленные травмы и раны. Его доставили в военный госпиталь в Днепре, где, к сожалению, сердце воина остановилось утром 24 апреля.

У защитника остались жена, двое сыновей, три внука, мама и родная сестра с семьей.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донетчине погиб майор Владимир Романчук из Коломыи Ивано-Франковской области. Участник АТО перевелся из РТЦК в 141-ю отдельную механизированную бригаду и был командиром роты радиоэлектронной борьбы.

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