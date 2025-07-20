'У нас ТЦК демонизируют': нардеп-'киборг' Костенко сказал, кто должен заниматься мобилизацией

В Украине мобилизацией сейчас занимаются территориальные центры комплектования и социальной поддержки, и они в значительной степени демонизированы. Сотрудники ТЦК останавливают людей на улице, иногда – действуют откровенно неправомерно, и это – следствие бездеятельности других государственных органов, которые самоустранились от собственных обязанностей, чтобы не притягивать негатив на себя.

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В этом убежден секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Нардеп-"киборг" в интервью Радио NV рассказал, чем должны заниматься ТЦК, кто и почему перебросил свою работу на армию и чем текущая ситуация угрожает обороноспособности Украины.

"У нас ТЦК демонизировали, но это орган, который занимается сейчас мобилизацией. О чем я хочу сейчас сказать: у нас есть другие проблемы, которые нужно решить. Потому что почему у нас сейчас именно ТЦК занимается тем, чем занимается: останавливает людей на улице, их привлекает, преступные вещи какие-то есть, которые мы рассматриваем на комиссиях. Но по факту это единственный орган, который сейчас комплектует наши Вооруженные силы, за счет чего наша страна стоит", – отметил Костенко.

Он отметил, что претензии к военным о ходе мобилизации – на самом деле, не очень и по адресу.

"Вот мы постоянно вызываем там представителей военных и говорим: "Почему такая плохая мобилизация? Почему она неправильная?" А военные в этой роли должны играть по закону только завершающую роль. Они должны принимать добровольцев, людей, которые получили повестки, пришли, и военные должны их оформить и эти люди должны попасть на фронт. Но в результате что мы мы имеем? Конечно, люди не хотят туда идти. И те, кто должны их приводить к военным или выдавать повестки – это местная власть, которая практически ничем не занимается, потому что есть много там политиков, которые понимают, если они будут раздавать повестки или извещать — людям это не понравится", – подчеркнул народный депутат.

Он добавил, что самоустранились от процесса мобилизации и местные администрации, которые на самом деле должны были бы делать то, что делают сейчас сотрудники ТЦК. И тогда военным ничего не остается, как делать все самим, ведь потребность в людях на фронте никуда не исчезает, а воины, которые уже находятся на передовой, нуждаются в отдыхе.

"И сколько мы уже этим разбирались, в том числе и на ВСК, здесь нужно не ТЦК куда-то передавать... Здесь нужно все организовать и это задача Офиса президента, которому подчинены военные администрации. Это задача правительства – сделать так, чтобы местная власть и органы местного самоуправления работали и выполняли свои функции на местах. И тогда ТЦК не придется ходить по улице, останавливать людей для того, чтобы понимать, что там идет война, а туда нужно личный состав, который должен защищать страну – и делать иногда то, что они делают", – отметил Костенко.

Народный депутат при этом признал, что со стороны сотрудников ТЦК действительно бывают нарушения и злоупотребления. Правда, учитывая, что ежемесячно в Украине призывают около десятков тысяч военнообязанных – проблема, очевидно, несколько не такая масштабная, как это порой пытаются выдавать.

"Смотрите, есть и такие случаи (нарушение прав человека со стороны ТЦК. – Ред.)... Мы в месяц призываем, ну, чтобы не говорить конкретную цифру, около 30 000 личного состава. Да, эти случаи есть, 100%. Но давайте говорить о случаях того, что, например, у нас, пожалуй, 1,5 млн человек, которые не обновили свои данные и не идут в ТЦК. И давайте говорить о случаях, когда у нас солдаты на первой линии сидят по 200 дней", – подчеркнул нардеп.

Напомним, недавно в Одессе задержали российского агента, которая собиралась взорвать ТЦК. По заданию оккупантов накануне женщина должна была занести рюкзак с самодельной бомбой в административное здание в час пик, в полдень, когда там находилось максимальное количество людей.

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