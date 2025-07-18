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Взрывчатку спрятала в рюкзаке: в Одессе задержали российского агента, которая собиралась взорвать ТЦК. Фото

Анна Паскевич
Расследование
2 минуты
2,2 т.
Взрывчатку спрятала в рюкзаке: в Одессе задержали российского агента, которая собиралась взорвать ТЦК. Фото

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция Украины предотвратили новый теракт в Одессе. Правоохранители задержали агента России, которая по заказу агрессора планировала взорвать областной ТЦК.

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Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили пресс-службы СБУ и Нацполиции. Как отмечается, по заданию оккупантов накануне женщина должна была занести рюкзак с самодельной бомбой в административное здание в час пик, в полдень, когда там находилось максимальное количество людей.

Взрывчатку спрятала в рюкзаке: в Одессе задержали российского агента, которая собиралась взорвать ТЦК. Фото

Правоохранители заблаговременно разоблачили вражеский замысел, сработали на опережение и задержали террористку вблизи ТЦК и СП, когда она направлялась со снаряженным взрывным устройством.

Фигуранткой оказалась 53-летняя жительница Волыни, которую дистанционно завербовали спецслужбы РФ.

Взрывчатку спрятала в рюкзаке: в Одессе задержали российского агента, которая собиралась взорвать ТЦК. Фото

По их инструкции женщина прибыла в Одессу, где сначала провела доразведку возле областного ТЦК, а затем получила от куратора координаты схрона с готовой взрывчаткой.

Она должна была прибыть в ТЦК, чтобы якобы узнать информацию о якобы своем без вести пропавшем племяннике.

Взрывчатку спрятала в рюкзаке: в Одессе задержали российского агента, которая собиралась взорвать ТЦК. Фото

Во время задержания фигурантки на безопасном расстоянии произошел контролируемый взрыв бомбы. На месте происшествия работали взрывотехники Нацполиции.

Следователи СБУ готовят агентке сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 15, ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт).

Взрывчатку спрятала в рюкзаке: в Одессе задержали российского агента, которая собиралась взорвать ТЦК. Фото

Продолжается расследование. Фигурантке грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июля в Одессе взорвалось авто, в салоне которого находился мужчина. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. В СБУ квалифицировали произошедшее как теракт.

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