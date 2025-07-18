Взрывчатку спрятала в рюкзаке: в Одессе задержали российского агента, которая собиралась взорвать ТЦК. Фото

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция Украины предотвратили новый теракт в Одессе. Правоохранители задержали агента России, которая по заказу агрессора планировала взорвать областной ТЦК.

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Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили пресс-службы СБУ и Нацполиции. Как отмечается, по заданию оккупантов накануне женщина должна была занести рюкзак с самодельной бомбой в административное здание в час пик, в полдень, когда там находилось максимальное количество людей.

Правоохранители заблаговременно разоблачили вражеский замысел, сработали на опережение и задержали террористку вблизи ТЦК и СП, когда она направлялась со снаряженным взрывным устройством.

Фигуранткой оказалась 53-летняя жительница Волыни, которую дистанционно завербовали спецслужбы РФ.

По их инструкции женщина прибыла в Одессу, где сначала провела доразведку возле областного ТЦК, а затем получила от куратора координаты схрона с готовой взрывчаткой.

Она должна была прибыть в ТЦК, чтобы якобы узнать информацию о якобы своем без вести пропавшем племяннике.

Во время задержания фигурантки на безопасном расстоянии произошел контролируемый взрыв бомбы. На месте происшествия работали взрывотехники Нацполиции.

Следователи СБУ готовят агентке сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 15, ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт).

Продолжается расследование. Фигурантке грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июля в Одессе взорвалось авто, в салоне которого находился мужчина. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. В СБУ квалифицировали произошедшее как теракт.

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