У кого День ангела в июне 2026 года: календарь
Чтобы вы случайно не забыли отправить искренние пожелания своим знакомым с именинами, важно всегда иметь под рукой актуальный перечень дат. В июне свой день покровителя празднуют десятки мужских и женских имен – от классических и распространенных до редких и незаслуженно забытых.
OBOZ.UA подготовил полный и удобный путеводитель по дням, содержащий подробный перечень именин как по новому церковному календарю, так и по традиционному старому стилю.
У кого именины в июне
1 июня
Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Вера.
- По старому стилю: Иван, Иосиф, Иванна, Мария, Марфа, Соломия, Тамара.
2 июня
Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Ульяна, Ульяна, Юлиана.
- По старому стилю: Александр, Алексей.
3 июня
Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.
- По старому стилю: Константин, Михаил, Елена.
4 июня
Иван, Митрофан, Назар, Петр, Мария, Марта, София.
- По старому стилю: Василиск.
5 июня
Гавриил, Георгий, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Николай, Михаил, Петр, Федор.
- По старому стилю: Леонтий, Михаил, Ефросиния.
6 июня
Георгий, Илларион.
- По старому стилю: Иван, Степан, Феодор.
7 июня
Антон, Афанасий, Богдан, Валентин, Василий, Виктор, Владимир, Игнат, Григорий, Иван, Лев, Николай, Михаил, Александр, Павел, Петр, Степан, Тарас, Валерия, Зинаида, Мария, Сюзанна.
- По старому стилю: Иван, Иннокентий.
8 июня
Василий, Константин, Павел, Федор, Мелания.
- По старому стилю: Борис, Георгий, Иван, Карп, Николай, Остап, Роман, Елена, Кристина.
9 июня
Иван, Кирилл, Александр, Алексей, Марианна, Мария, Мария, Марта.
- По старому стилю: Иван, Феодора.
10 июня
Василий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Павел, Семен, Тимофей, Антонина.
- По старому стилю: Никита.
11 июня
Варфоломей, Мария.
- По старому стилю: Феодосия.
12 июня
Андрей, Арсений, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Анна.
- По старому стилю: Исаакий.
13 июня
Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Александр, Савва, Яков, Антонина, Анна, Александра, Пелагея.
- По старому стилю: Иеремия.
14 июня
Владимир, Георгий, Иосиф, Николай, Мстислав, Александр, Павел, Серафим.
- По старому стилю: Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Вера.
15 июня
Григорий, Михаил, Семен, Федор.
- По старому стилю: Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Ульяна, Ульяна, Юлиана.
16 июня
Константин, Михаил, Петр, Петр, Тихон.
- По старому стилю: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.
17 июня
Иосиф, Кирилл, Клим, Максим, Никита, Пелагея.
- По старому стилю: Иван, Митрофан, Назар, Петр, Мария, Марта, София.
18 июня
Даниил, Леонтий, Михаил, Афанасий, Дарья, Ефросиния, Мария.
- По старому стилю: Гавриил, Георгий, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Николай, Михаил, Петр, Федор.
19 июня
Василий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Федор, Оксана.
- По старому стилю: Георгий, Илларион.
20 июня
Иван, Иннокентий, Федор.
- По старому стилю: Антон, Афанасий, Богдан, Валентин, Василий, Виктор, Владимир, Игнат, Григорий, Иван, Лев, Николай, Михаил, Александр, Павел, Петр, Степан, Тарас, Валерия, Зинаида, Мария, Сюзанна.
21 июня
Георгий, Иван, Макар, Александр, Елена.
- По старому стилю: Василий, Константин, Павел, Федор, Мелания.
22 июня
Иван, Леонид, Леонтий, Петр, Анастасия.
- По старому стилю: Иван, Кирилл, Александр, Алексей, Марианна, Мария, Мария, Марта.
23 июня
Игнат, Денис, Дмитрий, Захар, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр, Елена.
- По старому стилю: Василий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Павел, Семен, Тимофей, Антонина.
24 июня
Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Александр, Мария, Фаина, Фаина.
- По старому стилю: Варфоломей, Мария.
25 июня
Василий, Яков.
- По старому стилю: Андрей, Арсений, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Анна.
27 июня
Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Вера.
- По старому стилю: Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Александр, Савва, Яков, Антонина, Анна, Александра, Пелагея.
28 июня
Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Юлиана.
- По старому стилю: Владимир, Георгий, Иосиф, Николай, Мстислав, Александр, Павел, Серафим.
29 июня
Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Афанасий, Павел, Петр, Юлиан.
- По старому стилю: Григорий, Михаил, Семен, Федор.
30 июня
Иван, Назар, Петр, Мария, Марта, София.
- По старому стилю: Константин, Михаил, Петр, Петр, Тихон.
