УкраїнськаУКР
русскийРУС

У кого День ангела в июне 2026 года: календарь

Елена Былим
Новости. Общество
3 минуты
99
У кого День ангела в июне 2026 года: календарь

Чтобы вы случайно не забыли отправить искренние пожелания своим знакомым с именинами, важно всегда иметь под рукой актуальный перечень дат. В июне свой день покровителя празднуют десятки мужских и женских имен – от классических и распространенных до редких и незаслуженно забытых.

OBOZ.UA подготовил полный и удобный путеводитель по дням, содержащий подробный перечень именин как по новому церковному календарю, так и по традиционному старому стилю.

У кого именины в июне

1 июня

Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Вера.

  • По старому стилю: Иван, Иосиф, Иванна, Мария, Марфа, Соломия, Тамара.

2 июня

Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Ульяна, Ульяна, Юлиана.

  • По старому стилю: Александр, Алексей.

3 июня

Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.

  • По старому стилю: Константин, Михаил, Елена.

4 июня

Иван, Митрофан, Назар, Петр, Мария, Марта, София.

  • По старому стилю: Василиск.

5 июня

Гавриил, Георгий, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Николай, Михаил, Петр, Федор.

  • По старому стилю: Леонтий, Михаил, Ефросиния.

6 июня

Георгий, Илларион.

  • По старому стилю: Иван, Степан, Феодор.

7 июня

Антон, Афанасий, Богдан, Валентин, Василий, Виктор, Владимир, Игнат, Григорий, Иван, Лев, Николай, Михаил, Александр, Павел, Петр, Степан, Тарас, Валерия, Зинаида, Мария, Сюзанна.

  • По старому стилю: Иван, Иннокентий.

8 июня

Василий, Константин, Павел, Федор, Мелания.

  • По старому стилю: Борис, Георгий, Иван, Карп, Николай, Остап, Роман, Елена, Кристина.

9 июня

Иван, Кирилл, Александр, Алексей, Марианна, Мария, Мария, Марта.

  • По старому стилю: Иван, Феодора.

10 июня

Василий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Павел, Семен, Тимофей, Антонина.

  • По старому стилю: Никита.

11 июня

Варфоломей, Мария.

  • По старому стилю: Феодосия.

12 июня

Андрей, Арсений, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Анна.

  • По старому стилю: Исаакий.

13 июня

Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Александр, Савва, Яков, Антонина, Анна, Александра, Пелагея.

  • По старому стилю: Иеремия.

14 июня

Владимир, Георгий, Иосиф, Николай, Мстислав, Александр, Павел, Серафим.

  • По старому стилю: Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Вера.

15 июня

Григорий, Михаил, Семен, Федор.

  • По старому стилю: Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Ульяна, Ульяна, Юлиана.

16 июня

Константин, Михаил, Петр, Петр, Тихон.

  • По старому стилю: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.

17 июня

Иосиф, Кирилл, Клим, Максим, Никита, Пелагея.

  • По старому стилю: Иван, Митрофан, Назар, Петр, Мария, Марта, София.

18 июня

Даниил, Леонтий, Михаил, Афанасий, Дарья, Ефросиния, Мария.

  • По старому стилю: Гавриил, Георгий, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Николай, Михаил, Петр, Федор.

19 июня

Василий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Федор, Оксана.

  • По старому стилю: Георгий, Илларион.

20 июня

Иван, Иннокентий, Федор.

  • По старому стилю: Антон, Афанасий, Богдан, Валентин, Василий, Виктор, Владимир, Игнат, Григорий, Иван, Лев, Николай, Михаил, Александр, Павел, Петр, Степан, Тарас, Валерия, Зинаида, Мария, Сюзанна.

21 июня

Георгий, Иван, Макар, Александр, Елена.

  • По старому стилю: Василий, Константин, Павел, Федор, Мелания.

22 июня

Иван, Леонид, Леонтий, Петр, Анастасия.

  • По старому стилю: Иван, Кирилл, Александр, Алексей, Марианна, Мария, Мария, Марта.

23 июня

Игнат, Денис, Дмитрий, Захар, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр, Елена.

  • По старому стилю: Василий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Павел, Семен, Тимофей, Антонина.

24 июня

Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Александр, Мария, Фаина, Фаина.

  • По старому стилю: Варфоломей, Мария.

25 июня

Василий, Яков.

  • По старому стилю: Андрей, Арсений, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Анна.

27 июня

Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Вера.

  • По старому стилю: Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Александр, Савва, Яков, Антонина, Анна, Александра, Пелагея.

28 июня

Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Юлиана.

  • По старому стилю: Владимир, Георгий, Иосиф, Николай, Мстислав, Александр, Павел, Серафим.

29 июня

Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Афанасий, Павел, Петр, Юлиан.

  • По старому стилю: Григорий, Михаил, Семен, Федор.

30 июня

Иван, Назар, Петр, Мария, Марта, София.

  • По старому стилю: Константин, Михаил, Петр, Петр, Тихон.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда женщины с именем Мария празднуют свои именины.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

 
календарьпраздник
Редакционная политика