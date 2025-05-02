Когда День ангела Марии: как определить, в какую дату праздновать

Мария – одно из самых древних, благозвучных и распространенных женских имен в мире. Оно сохраняет свою популярность на протяжении веков, объединяя в себе библейское значение, глубокую духовность и женскую нежность.

Видео дня

Именно поэтому День ангела Марии – это не одна дата в году, а целый календарь с десятками возможных вариантов празднования. OBOZ.UA рассказывает, когда Мариям следует отмечать именины.

Происхождение имени Мария

Имя Мария имеет древнееврейские корни и толкуется как "желанная", "горькая" или "страдающая". Это одно из самых почитаемых имен в христианской традиции, ведь принадлежало Пресвятой Богородице – матери Иисуса Христа.

Женщины с именем Мария обычно отличаются добрым сердцем, глубокой интуицией, состраданием и мудростью. Они сильны духом, способны защищать себя и близких, а вместе с тем – кроткие и жертвенные. Это часто верные жены, любящие матери и люди, на которых можно положиться.

Когда празднуют именины Марии в 2025 году

Поскольку в церковном календаре почитается несколько святых по имени Мария, а также важные праздники в честь Пресвятой Богородицы, День ангела Марии отмечается многократно в течение года.

Вот обновленный список дат именин Марии в 2025 году (под новой редакцией православного календаря):

Зима

Декабрь: 26, 30;

Январь: 6, 18, 26;

Февраль: 6, 12.

Весна

Март: 7, 20, 23, 25, 26, 28;

Апрель: 1, 4, 20;

Май: 3, 4, 23, 29.

Лето

Июнь: 2, 3, 4, 7, 9, 11, 19;

Июль: 4, 12, 22;

Август: 5, 7, 9, 11, 15.

Осень

Сентябрь: 5, 8, 28;

Октябрь: 8, 9, 29;

Ноябрь: 12, 21.

Как правильно выбрать дату празднования

Традиционно День ангела отмечают в ближайшую ко дню рождения дату из перечня именин, которая и считается вашей персональной. Например: если Мария родилась 25 апреля, ее именины приходятся на 20 апреля – ближайшую дату, когда чествуют святую с таким именем.

Этот подход позволяет каждой Марии иметь свой личный День ангела, даже если именины в календаре встречаются каждый месяц.

В церковной традиции именины – это не только возможность принимать поздравления, но и день духовного обновления, время для молитвы, переосмысление жизненного пути и добрых дел.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кем был святой Дионисий и когда Денисы празднуют день ангела.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.